'गैंगस्टर जैसी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने वाले गायक अपराधी माने जाएं', हरियाणा DGP की दो टूक

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने रविवार (23 नवंबर 2025) को पुलिस अधिकारियों से कहा कि संगीत और वीडियो के माध्यम से युवाओं में गैंगस्टर जैसी जीवनशैली को बढ़ावा देने वाले गायकों को अपराधी माना जाना चाहिए. डीजीपी ने कहा कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

'समाज के अनुशासन की मिनटों में धज्जियां उड़ा देते हैं'

शीर्ष अधिकारी ने कहा कि ये लोग युवाओं को उनके माता-पिता और शिक्षकों की ओर से दी गई शिक्षा तथा समाज के अनुशासन की मिनटों में धज्जियां उड़ा देते हैं. हरियाणा पुलिस ने इस साल की शुरुआत में उन गानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जो कथित तौर पर बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, हिंसा का ‘महिमामंडन’ करते हैं और नफरत भड़काते हैं. पुलिस ने इस अभियान के तहत गायकों, सोशल मीडिया और ऐसे अन्य मंचों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की थी.

ओपी सिंह ने बताया कि साइबर अपराध इकाई की टीमें सोशल मीडिया पर नजर रखती हैं और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करती हैं. उन्होंने बताया, “जो गायक संगीत और वीडियो के जरिये युवाओं में गैंगस्टर जैसी जीवनशैली को बढ़ावा देते हैं, उन्हें अपराधी माना जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.”

'युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव'

पुलिस ने पहले बताया था कि ऐसे गाने या संगीत वीडियो बड़ी संख्या में दर्शक वर्ग को आकर्षित करते हैं और ‘‘युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव’’ डाल सकते हैं. ऐसे कई गाने सोशल मीडिया मंचों से हटा दिए गए हैं.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पांच नवंबर से शुरू इस अभियान का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को मजबूत करना है और इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आए हैं. पुलिस ने अब तक 1,439 कुख्यात और वांछित अपराधियों के साथ-साथ 3,127 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बयान नें बताया गया है कि कुल मिलाकर 4,566 अपराधियों को पुलिस के शिकंजे में लाया गया है.

'कुख्यात अपराधियों को पकड़ना उद्देश्य'

पुलिस के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य हर जिले में भगोड़ों, गंभीर अपराधियों, संगठित आपराधिक गिरोहों के गुर्गों और कुख्यात अपराधियों को तुरंत पकड़ना है. बयान में कहा गया है, “लगातार और त्वरित कार्रवाई ने अपराधियों के बीच यह स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य में किसी भी गैरकानूनी गतिविधि के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं बची है.”

'ऑपरेशन ट्रैकडाउन के कई अपराधी किये गए गिरफ्तार'

बयान के मुताबिक, “ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ के तहत कई अपराधियों को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वे हत्या या हत्या के प्रयास जैसे ‘जघन्य अपराधों’ की साजिश रच रहे थे.” पुलिस ने बताया कि अब तक इस अभियान के तहत ‘‘60 लोगों की जान बचाई गई है’’, क्योंकि वे इन अपराधियों की निशाने पर थे. इस बीच, पुलिस महानिदेशक ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “लोकतंत्र में कानून का राज कायम रहता है.”