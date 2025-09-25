'हम जो कहते हैं उसे निभाते हैं, कांग्रेस घोषणाएं करके भूल जाती है', CM सैनी का विपक्ष पर निशाना

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने जो संकल्प जनता के सामने रखे थे, उन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है. उन्होंने कहा, “217 योजनाएं नहीं, बल्कि संकल्प हमारे सामने थे. इनमें से 42 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं और 90 संकल्प इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे. हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है. हम जो कहते हैं, उसे निभाते हैं, जबकि कांग्रेस घोषणाएं करके भूल जाती है.”

कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, “अच्छा है, जल्दी बन जा… नहीं तो बिना दूल्हे की बारात घूम रही है.” राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं बचा है. “कांग्रेस के पास झूठ, भ्रष्टाचार और घोटालों के अलावा कुछ नहीं है. राहुल गांधी झूठ का मेमोरेंडम लेकर घूम रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.

'अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है श्याम कमल नाम'

सीएम नायब सैनी ने संबोधन ने कहा, "आज हमें खुशी है कि श्याम कमल का उद्घाटन हो रहा है. प्रदेश की बहनों को बड़ी सौगात दी गई है. नवरात्र के अवसर पर श्याम कमल कार्यकर्ताओ को सौंप रहे हैं. पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं. पंडित दिन दयाल उपाध्याय को नमन करता हूं, उन्होंने हमें सिखाया है कि राजनीति केवल सत्ता का साधन नहीं है, बल्कि ये जनसेवा का माध्यम है." उन्होंने कहा कि पंडित जी ने राष्ट्र सेवा को महत्व दिया. भारत की सांस्कृतिक विधिवेत्ता उनका लक्ष्य था. वे राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम मानते थे. श्याम कमल के साथ ही 21 जिलों में कार्यालय खोले जा चुके हैं. केवल महेंद्रगढ़ में कार्यालय खोलना बाकी है. श्याम कमल नाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है.

सेवा संस्कार, संगठन का है कार्यालय

विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय परिवारवाद को दर्शाते हैं, लेकिन श्याम कमल बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है. उन्होंने कहा कि 14 करोड़ के साथ ये पार्टी विश्व की सबसे पड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन चुकी है. भारत की राजनीति में हरियाणा का बड़ा योगदान है. पानीपत का यह श्याम कमल केवल राजनीतिक कार्यालय नहीं है. सेवा संस्कार, संगठन का कार्यालय है. पीएम मोदी जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं. दूसरे दल लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन आज हमारी लाडो योजना को पड़ोस के लोग भी देख रहे है. हम 24 फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं, देश का पहला राज्य है. 18 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हमने 20 साल से पंचायती भूमि बने गांवों के लोगों को मालिकाना हक दिया है. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कैशलेस इलाज दिया जा रहा है. आज 10 अस्पतालों की सौगात परदेस के लोगों को दी है, जिनमे प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधाएं दी जाएंगी.