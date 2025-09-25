हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणा'हम जो कहते हैं उसे निभाते हैं, कांग्रेस घोषणाएं करके भूल जाती है', CM सैनी का विपक्ष पर निशाना

'हम जो कहते हैं उसे निभाते हैं, कांग्रेस घोषणाएं करके भूल जाती है', CM सैनी का विपक्ष पर निशाना

Haryana News: मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनावी वादों को तेज़ी से पूरा किया है. 217 योजनाओं के बजाय 42 संकल्प पूरे हो चुके हैं, और 90 इस साल के अंत तक पूरे होंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 25 Sep 2025 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने जो संकल्प जनता के सामने रखे थे, उन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है. उन्होंने कहा, “217 योजनाएं नहीं, बल्कि संकल्प हमारे सामने थे. इनमें से 42 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं और 90 संकल्प इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे. हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है. हम जो कहते हैं, उसे निभाते हैं, जबकि कांग्रेस घोषणाएं करके भूल जाती है.”

कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, “अच्छा है, जल्दी बन जा… नहीं तो बिना दूल्हे की बारात घूम रही है.” राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं बचा है. “कांग्रेस के पास झूठ, भ्रष्टाचार और घोटालों के अलावा कुछ नहीं है. राहुल गांधी झूठ का मेमोरेंडम लेकर घूम रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.

'अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है श्याम कमल नाम'

सीएम नायब सैनी ने संबोधन ने कहा, "आज हमें खुशी है कि श्याम कमल का उद्घाटन हो रहा है. प्रदेश की बहनों को बड़ी सौगात दी गई है. नवरात्र के अवसर पर श्याम कमल कार्यकर्ताओ को सौंप रहे हैं. पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं. पंडित दिन दयाल उपाध्याय को नमन करता हूं, उन्होंने हमें सिखाया है कि राजनीति केवल सत्ता का साधन नहीं है, बल्कि ये जनसेवा का माध्यम है." उन्होंने कहा कि पंडित जी ने राष्ट्र सेवा को महत्व दिया. भारत की सांस्कृतिक विधिवेत्ता उनका लक्ष्य था. वे राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम मानते थे. श्याम कमल के साथ ही 21 जिलों में कार्यालय खोले जा चुके हैं. केवल महेंद्रगढ़ में कार्यालय खोलना बाकी है. श्याम कमल नाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है.

सेवा संस्कार, संगठन का है कार्यालय

विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय परिवारवाद को दर्शाते हैं, लेकिन श्याम कमल बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है. उन्होंने कहा कि 14 करोड़ के साथ ये पार्टी विश्व की सबसे पड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन चुकी है. भारत की राजनीति में हरियाणा का बड़ा योगदान है. पानीपत का यह श्याम कमल केवल राजनीतिक कार्यालय नहीं है. सेवा संस्कार, संगठन का कार्यालय है. पीएम मोदी जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं. दूसरे दल लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन आज हमारी लाडो योजना को पड़ोस के लोग भी देख रहे है. हम 24 फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं, देश का पहला राज्य है. 18 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हमने 20 साल से पंचायती भूमि बने गांवों के लोगों को मालिकाना हक दिया है. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कैशलेस इलाज दिया जा रहा है. आज 10 अस्पतालों की सौगात परदेस के लोगों को दी है, जिनमे प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधाएं दी जाएंगी.

Input By : सुमित भारद्वाज
और पढ़ें
Published at : 25 Sep 2025 09:16 PM (IST)
Tags :
Haryana Politics HARYANA NEWS NAYAB SINGH SAINI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
क्रिकेट
अब कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं दिखेंगे विराट कोहली? ODI से संन्यास पर आई बड़ी खबर; पढ़ें रिपोर्ट
अब कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं दिखेंगे विराट कोहली? ODI से संन्यास पर आई बड़ी खबर; पढ़ें रिपोर्ट
बॉलीवुड
Navratri Day 5: हरे रंग के कपड़े पहनकर करें मां स्कंदमाता को खुश, स्टाइलिंग के लिए इन हसीनाओं से लें आइडिया
ग्रीन कलर पहनकर करें मां स्कंदमाता को खुश, स्टाइलिंग के लिए इन हसीनाओं से लें आइडिया
Advertisement

वीडियोज

योगी फोर्स के आगे, घुटनों पर अपराधी | Yogi Durga Force
Sameer Wankhede Defamation Case: शाहरुख Khan और Gauri Khan पर केस, वेब सीरीज में गलत छवि दिखाने का आरोप!
Bihar Election: महिलाओं का कौन सगा, किसने ठगा?
Sameer Wankhede Defamation Case: शाहरुख Khan और Gauri Khan पर केस, वेब सीरीज में गलत छवि दिखाने का आरोप!
Dostana 2 Casting: Kartik Aaryan OUT, Vikrant Massey की एंट्री CONFIRM!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
क्रिकेट
अब कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं दिखेंगे विराट कोहली? ODI से संन्यास पर आई बड़ी खबर; पढ़ें रिपोर्ट
अब कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं दिखेंगे विराट कोहली? ODI से संन्यास पर आई बड़ी खबर; पढ़ें रिपोर्ट
बॉलीवुड
Navratri Day 5: हरे रंग के कपड़े पहनकर करें मां स्कंदमाता को खुश, स्टाइलिंग के लिए इन हसीनाओं से लें आइडिया
ग्रीन कलर पहनकर करें मां स्कंदमाता को खुश, स्टाइलिंग के लिए इन हसीनाओं से लें आइडिया
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार
सबूत-सबूत कर रहे थे अशोक चौधरी… जन सुराज ने वो भी दिया, JDU मंत्री की टेंशन बढ़ी!
सबूत-सबूत कर रहे थे अशोक चौधरी… जन सुराज ने वो भी दिया, JDU मंत्री की टेंशन बढ़ी!
नौकरी
यहां निकली 590 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 5वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, बिना एग्जाम होगा चयन
यहां निकली 590 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 5वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, बिना एग्जाम होगा चयन
ट्रेंडिंग
सांड का नया कांड! दौड़कर आया और मारी जोरदार टक्कर, 10 फुट दूर गिरी लाल साड़ी वाली दादी
सांड का नया कांड! दौड़कर आया और मारी जोरदार टक्कर, 10 फुट दूर गिरी लाल साड़ी वाली दादी
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget