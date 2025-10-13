हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाIPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी AAP, उठाया यह बड़ा कदम

IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी AAP, उठाया यह बड़ा कदम

IPS Y Puran Suicide Case: पंजाब में आम आदमी पार्टी IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए जन आंदोलन कर रही है. हरियाणा सरकार की चुप्पी के खिलाफ AAP पूरे राज्य में कैंडल मार्च कर रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 13 Oct 2025 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी पंजाब में दलित IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई को जनआंदोलन में बदलने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है. परिवार को न्याय न मिलने और हरियाणा की बीजेपी सरकार की खामोशी ने पूरे पंजाब में जनभावना को जगा दिया है. आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि यह मामला केवल एक अफसर की मौत का नहीं, बल्कि न्याय, समानता और सामाजिक सम्मान की लड़ाई है.

दलित समाज से आने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरण कुमार की खुदकुशी के बाद परिवार लगातार न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है. पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार में देरी इस बात का प्रतीक बन चुकी है कि सत्ता तंत्र ने एक दलित अफसर की मौत को भी राजनीति और रसूख के नीचे दबाने की कोशिश की है लेकिन अब पंजाब की सड़कों पर इंसाफ की यह मांग आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में गूंज उठेगी.

प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों में AAP मंत्री और विधायक कैंडल मार्च की अगुवाई करेंगे. अमृतसर में हरभजन सिंह ETO, जालंधर में मोहिंदर भगत, पटियाला में MLA गुरदेव देवमान और चंडीगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेता इस कैंडल मार्च को लीड करेंगे. पार्टी ने कहा है कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं होगा बल्कि यह एक बड़ा संदेश है कि जब सत्ता अन्याय पर चुप रहती है तो जनता सड़कों पर उतरकर उसे जवाब देती है.

आम आदमी पार्टी ने इस आंदोलन को डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से जोड़ा है. बाबा साहब ने जिस न्याय, समानता और गरिमा के लिए संघर्ष किया, आज उसी विचार की रक्षा के लिए यह मोर्चा खोला जा रहा है. पूरन कुमार जैसे ईमानदार अफसर के साथ हुए अन्याय को पंजाब की जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. यह आंदोलन एक अफसर के लिए नहीं बल्कि पूरे दलित समाज की गरिमा के लिए है.

जनभावना साफ दिख रही है. लोग गुस्से में हैं, आहत हैं और यह सवाल पूछ रहे हैं कि जब एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तक को न्याय नहीं मिल पा रहा, तो आम नागरिक का क्या होगा. बीजेपी सरकार की चुप्पी और सुस्त रवैये ने इस गुस्से को और गहरा कर दिया है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार को अब जवाब देना होगा, क्योंकि इंसाफ की मांग को अब दबाया नहीं जा सकता.

आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार की संवेदनहीनता इस बात का प्रमाण है कि दलित समाज के दर्द को सत्ता के गलियारों में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा. मगर इतिहास गवाह है कि जब सत्ता ने आवाज़ दबाने की कोशिश की है, तब सड़क पर निकले जनसमर्थन ने फैसले करवाए हैं. यही वजह है कि पूरे पंजाब में मोमबत्तियां जलाकर एक स्वर में इंसाफ की मांग उठेगी.

यह आंदोलन राजनीति से परे एक सामाजिक चेतना का प्रतीक बनकर उभरेगा. आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इंसाफ की यह लड़ाई लंबी भी हो सकती है और कठिन भी, लेकिन इसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाया जाएगा. पूरण कुमार को न्याय मिलने तक यह संघर्ष जारी रहेगा.

और पढ़ें
Published at : 13 Oct 2025 01:06 PM (IST)
Tags :
BJP AAP Haryana News IPS Y Puran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
ओटीटी
Baaghi 4 OTT Release: टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- डिटेल्स
टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
ओटीटी
Baaghi 4 OTT Release: टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- डिटेल्स
टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- डिटेल्स
विश्व
Afghanistan vs Indian Rupee: इस गरीब मुस्लिम मुल्क की करेंसी की कीमत भारतीय रुपए से ज्यादा, यहां कमाएंगे 1 लाख तो भारत में...
इस गरीब मुस्लिम मुल्क की करेंसी की कीमत भारतीय रुपए से ज्यादा, यहां कमाएंगे 1 लाख तो भारत में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
यूटिलिटी
Cyber Fraud: दिवाली सेल में न हो जाएं साइबर ठगी का शिकार, ऐसे करें असली और नकली वेबसाइट की पहचान
दिवाली सेल में न हो जाएं साइबर ठगी का शिकार, ऐसे करें असली और नकली वेबसाइट की पहचान
हेल्थ
Street Food Cancer Risk: कहीं बार-बार जले हुए तेल के समोसे तो नहीं खाते आप, जानें कितना बढ़ जाता है कैंसर का रिस्क
कहीं बार-बार जले हुए तेल के समोसे तो नहीं खाते आप, जानें कितना बढ़ जाता है कैंसर का रिस्क
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget