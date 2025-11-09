गुरुग्राम में 11वीं के छात्र ने पिता की पिस्तौल से साथी को मारी गोली, पुरानी रंजिश का लिया बदला

गुरुग्राम के सेक्टर 48 स्थित एक फ्लैट में 11वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से अपने एक सहपाठी को कथित तौर पर गोली मार दी. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, गोली छात्र की गर्दन में लगी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. उसका एक निजी अस्पताल में इलाज हो रहा है.इस संबंध में सदर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले के सिलसिले में दो नाबालिग छात्रों को पकड़ा गया है.

पुलिस ने बताया कि उन्होंने घटनास्थल से एक पिस्तौल, दो मैगजीन, 70 कारतूस और एक गोली बरामद की है. पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे हुई. उसने बताया कि आरोपी के किराए के फ्लैट में तीन सहपाठी मौजूद थे, तभी उनके बीच झगड़ा हुआ जिसके बाद उनमें से एक छात्र ने एक अन्य छात्र को कथित तौर पर गोली मार दी.

घायल छात्र और मां की शिकायत

पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. उसने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और अन्य दो छात्रों को हिरासत में ले लिया. इस घटना में घायल हुए 17 वर्षीय छात्र की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उसके बेटे के स्कूल के दोस्त ने उसे शनिवार को मिलने के लिए बुलाया था. उसके बेटे ने पहले तो मना कर दिया लेकिन दोस्त ने जिद की और कहा कि वह उसे लेने आएगा. फिर उसने अपने बेटे को जाने दिया और वह खेड़की दौला टोल पर अपने दोस्त से मिला.

महिला ने अपनी शिकायत में कहा, ‘‘करीब दो महीने पहले मेरे बेटे का अपने दोस्त से झगड़ा हुआ था. इसी बात का बदला लेने के लिए मेरे बेटे का दोस्त उसे अपने घर ले गया और एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर उसे गोली मार दी.’’

नाबालिग आरोपी और परिवार की जानकारी

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों नाबालिग आरोपियों ने खुलासा किया कि तीनों एक ही स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र हैं. आरोपी छात्र का दो महीने पहले पीड़ित से झगड़ा हुआ था और वह उससे रंजिश रखता था. आरोपी ने आठ नवंबर की रात को पीड़ित को फोन किया और रास्ते में खाने-पीने के बाद दोनों अपने एक और दोस्त को लेकर फ्लैट पर चले गए.यह भी पता चला कि आरोपी का पिता प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और वह पातली गांव का रहने वाला है. पुलिस ने बताया कि घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी पिस्तौल घर में ही रखी थी आगे की जांच जारी है.