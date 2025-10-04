गुरुग्राम: विदेशी भाषा पढ़ाने वाली महिला टीचर के साथ गैंगरेप, चार आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम में एक नामी प्राइवेट स्कूल में विदेशी भाषा पढ़ाने वाली 29 वर्षीय महिला टीचर के साथ चार दोस्तों द्वारा गैंगरेप की घटना सामने आई है. यह मामला तब जानकारी में आया जब पीड़िता ने बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचकर सेक्टर-51 महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

महिला टीचर ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वह अपने परिवार के साथ गुरुग्राम में रहती हैं और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं. घटना का शुरुआत सितंबर में एक पार्टी से हुआ, जहां उनकी पहचान गौरव नामक युवक से हुई थी. दोनों ने एक-दूसरे के मोबाइल नंबर साझा किए और बातचीत शुरू की.

दोस्त के कमरे में ले जाकर किया रेप

शिकायत में पीड़िता ने कहा कि 1 अक्टूबर को, पीड़िता एक पार्टी से लौट रही थीं तभी गौरव ने उन्हें रात 1 बजे संपर्क किया. इसके बाद वह गौरव से मिलने महिला थाना पूर्व इलाके में गईं. गौरव ने उन्हें अपने दोस्त नीरज के कमरे में ले जाकर रेप किया. इसके बाद नीरज ने भी उन्हें जबरन अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया.

पीड़िता बार-बार छोड़ने की लगाते रही गुहार

गौरव और नीरज ने अपने अन्य दोस्तों अभिषेक और योगेश को भी बुलाया. सभी आरोपियों ने मिलकर महिला टीचर के साथ रेप की. पीड़िता ने बार-बार छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी. यह घटना बेहद गंभीर और निंदनीय है.

अलग अलग धाराओं के तहत किया गया मामला दर्ज

गैंगरेप के बाद, डरी-सहमी महिला टीचर किसी तरह 2 अक्टूबर को अपने घर पहुंची. उसी दिन उन्होंने गुरुग्राम के सेक्टर 51 में महिला थाना में जाकर अपनी आपबीती महिला पुलिसकर्मी को बताई. पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया कि गौरव से पीड़िता पहले से परिचित थी. दोनों किसी पार्टी में मिले थे. वहां से बातचीत शुरू हो गई. महिला की शिकायत पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिकायत पर जांच शुरू हो गई.

पुलिस ने चारों आरोपियों की पहचान की है. इनमें हिमाचल प्रदेश के गौरव, नारनौल के योगेश और अभिषेक और यूपी के प्रयागराज के नीरज शामिल है. सभी आरोपी जिम में बतौर ट्रेनर और जुंबा डांस की कोचिंग देते हैं. चारों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.