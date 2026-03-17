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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा: राज्यसभा चुनाव के बाद दुष्यंत चौटाला का हमला, भूपेंद्र हुड्डा पर BJP से 'करार' का लगाया आरोप

हरियाणा: राज्यसभा चुनाव के बाद दुष्यंत चौटाला का हमला, भूपेंद्र हुड्डा पर BJP से 'करार' का लगाया आरोप

Haryana Rajya Sabha Election: हरियाणा राज्यसभा के नतीजों के बाद जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला हमलावर नजर आए. इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर BJP से डील और विधायकों के फरार होने का आरोप लगाया है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Mar 2026 02:39 PM (IST)
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हरियाणा का दो राज्यसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं. इन दो सीटों पर आए नतीजों में एक सीट कांग्रेस और एक बीजेपी के खाते में गई है. इस जीत के बाद अब नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. 

इस बीच जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा को लेकर तंज कसा है. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में हुड्डा पर निशाना साधते हुए बीजेपी और दुड्डा में करार होने के आरोप लगाए हैं. वहीं विधायकों के फरार होने पर भी चुटकी ली है.

दुष्यंत चौटाला ने मजेदार अंदाज में कसा तंज

दुष्यंत चौटाला ने पोस्ट में लिखा कि हुड्डा-बीजेपी में वही करार. जीत-हार हो पूरी मजेदार, कर लिए विधायक बस में सवार फिर भी 9 विधायक मिले फरार और एक ने किया 3 बजे तक इंतजार. वहीं उन्होंने आगे लिखा कि ऊपर से आदेश, वोट डालने से इनकार, मुख्यमंत्री ने उतारा तीसरा उम्मीदवार, जरूर पड़ी होगी करोड़ो की मार, विधानसभा को बना दिया वोटों का बाजार, जीत गई पार्टियाँ, हुई लोकतंत्र की हार.

दुष्यंत चौटाला ने कविता के जरिए लगाए आरोप

दुष्यंत चौटाला ने अपनी पोस्ट के जरिए हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कई आरोप लगाए हैं. उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर पैसे लेने का भी आरोप लगाते हुए निशाना साधा है. उन्होंने यह विधानसभा को वोटों का बाजार बनाने का भी आरोप लगाया है. 

दुष्यंत ने आगे कहा कि इस बार के चुनाव में फिर से पार्टियों की जीत हुई है और लोकतंत्र की हार हो गई है. बता दें कि उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में सियासी भूचाल आ गया है. इस तरह से हुड्डा परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कई आरोप मढ़ दिए हैं, 

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Bhupendra Hooda . Dushyant Chautala HARYANA NEWS
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