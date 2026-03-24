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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम सोसाइटी में अचानक लिफ्ट गिरा, पूजा कर लौट रहे पुजारी घायल, CCTV में कैद हुआ हादसा

गुरुग्राम सोसाइटी में अचानक लिफ्ट गिरा, पूजा कर लौट रहे पुजारी घायल, CCTV में कैद हुआ हादसा

Gurugram News In Hindi: गुरुग्राम की पारस एरेन सोसाइटी में लिफ्ट फ्री फॉल होकर गिरने से पुजारी घायल हो गए. घटना सीसीटीवी में कैद हुई और मेंटेनेंस लापरवाही पर सवाल उठे हैं.

By : राजेश कुमार | Updated at : 24 Mar 2026 12:42 PM (IST)
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गुरुग्राम के सेक्टर 70 स्थित पारस एरेन सोसाइटी में एक लिफ्ट अचानक गिर गई, जिसमें सवार एक पुजारी घायल हो गए. घटना उस समय हुई जब पुजारी पूजा कर के एक फ्लैट से लौट रहे थे और लिफ्ट से नीचे आ रहे थे. हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसा कैसे हुआ?

गुरुग्राम की पारस एरेन सोसाइटी में लिफ्ट नीचे आते समय अचानक फ्री फॉल हो गई और तेजी से नीचे गिर गई. लिफ्ट के गिरते ही उसमें लगे शीशे टूट गए, जिससे पुजारी के सिर और शरीर में कांच के टुकड़े धंस गए. नीचे गिरते ही लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने तुरंत मदद पहुंचाई.

घायल पुजारी की हालत

हादसे में पुजारी के सिर और शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि गिरने के बाद पुजारी ने दर्द में अपना सिर पकड़ लिया.

सोसाइटी पर उठे सवाल

सोसाइटी के निवासियों ने इस हादसे के लिए लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. लोगों का कहना है कि लिफ्ट की सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं कराई गई, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई. निवासियों के अनुसार अगर लिफ्ट ऊंचाई से गिरती तो हादसा और भी भयावह हो सकता था. घटना को लेकर सोसाइटी प्रबंधन और मेंटेनेंस स्टाफ के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं. गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. 

इस घटना के बारे में जब गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक ना तो सोसाइटी की तरफ से ना ही पुजारी की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है अगर पुलिस को कोई शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्यवाही की जाएगी.

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About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 12:42 PM (IST)
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Gurugram News HARYANA NEWS
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