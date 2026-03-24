गुरुग्राम सोसाइटी में अचानक लिफ्ट गिरा, पूजा कर लौट रहे पुजारी घायल, CCTV में कैद हुआ हादसा

गुरुग्राम के सेक्टर 70 स्थित पारस एरेन सोसाइटी में एक लिफ्ट अचानक गिर गई, जिसमें सवार एक पुजारी घायल हो गए. घटना उस समय हुई जब पुजारी पूजा कर के एक फ्लैट से लौट रहे थे और लिफ्ट से नीचे आ रहे थे. हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसा कैसे हुआ?

गुरुग्राम की पारस एरेन सोसाइटी में लिफ्ट नीचे आते समय अचानक फ्री फॉल हो गई और तेजी से नीचे गिर गई. लिफ्ट के गिरते ही उसमें लगे शीशे टूट गए, जिससे पुजारी के सिर और शरीर में कांच के टुकड़े धंस गए. नीचे गिरते ही लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने तुरंत मदद पहुंचाई.

घायल पुजारी की हालत

हादसे में पुजारी के सिर और शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि गिरने के बाद पुजारी ने दर्द में अपना सिर पकड़ लिया.

सोसाइटी पर उठे सवाल

सोसाइटी के निवासियों ने इस हादसे के लिए लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. लोगों का कहना है कि लिफ्ट की सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं कराई गई, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई. निवासियों के अनुसार अगर लिफ्ट ऊंचाई से गिरती तो हादसा और भी भयावह हो सकता था. घटना को लेकर सोसाइटी प्रबंधन और मेंटेनेंस स्टाफ के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं. गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

इस घटना के बारे में जब गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक ना तो सोसाइटी की तरफ से ना ही पुजारी की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है अगर पुलिस को कोई शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्यवाही की जाएगी.