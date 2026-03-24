कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार, 23 मार्च को कहा कि हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में क्रॉस-वोटिंग के आरोपी पार्टी के पांच विधायकों को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए. कांग्रेस ने 16 मार्च को हुए चुनावों के दौरान कथित तौर पर क्रॉस-वोटिंग के आरोप में पांच विधायकों को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है.

हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, 'क्रॉस वोटिंग करने वालों के नाम स्पष्ट हैं. पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. पार्टी इस मामले में कार्रवाई करेगी.'

'पार्टी से ज्यादा जनता के साथ किया धोखा'- भूपेंद्र हुड्डा

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में कहा, 'हालांकि, मेरा रुख यह है कि अगर उनमें नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. अगर उन्हें पार्टी पर भरोसा नहीं रहा तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए.' पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इन पांच विधायकों ने पार्टी से कहीं ज्यादा उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है जिन्होंने उन्हें चुना था.

क्रॉस-वोटिंग के बाद इन पांच विधायकों को नोटिस

जानकारी के लिए बात दें कि कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग को लेकर नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, हथीन से मोहम्मद इसराइल, सढ़ौरा से रेणु बाला और रतिया से कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह को नोटिस जारी किया है. नोटिस के बाद विधायक शैली चौधरी ने अपना पक्ष रखा था. उन्होंने आरोप लगाए कि कई साल से उन्हें कांग्रेस में टारगेट किया जा रहा था. अभी अन्य लोगों को बचाने के लिए उनका नाम लिया गया है. उनका दावा है कि उनके खिलाफ क्रॉस वोटिंग के आरोप निराधार हैं.

एक सीट पर बीजेपी, एक पर कांग्रेस जीती

मालूम हो, हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने एक-एक सीट जीती थी. बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर बौद्ध ने जीत दर्ज की थी. बीजेपी समर्थित स्वतंत्र कैंडिडेट सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा. राज्यसभा चुनाव में 88 विधायकों ने मतदान किया था. INLD के दो विधायक अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल वोटिंग से दूर रहे थे. 90 सदस्यों वाली विधानसभा में BJP के पास 48 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 37 सीटें, INLD के पास दो सीटें और निर्दलीय उम्मीदवारों के पास तीन सीटें हैं. जब वोटों की गिनती पूरी हुई तो दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा किया.