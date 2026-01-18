गुरुग्राम: आईफोन के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार

हरियाणा गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर-43 की टीम ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो नेपाल व भारत में लोगों को सस्ते मूल्य पर आईफोन उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगने का काम कर रहा था. गिरफ्तार आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विशेष रूप से विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम देने में माहिर था.

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि 29 दिसंबर को नेपाल मूल के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस थाना सुशांत लोक में शिकायत दी कि कुछ समय पहले नेपाल में उसकी मुलाकात भारत के रहने वाले दो अनजान युवकों से हुई थी. इन युवकों ने स्वयं को प्रभावशाली बताते हुए उन्हें अमेरिका से आईफोन मंगवाकर सस्ते दामों में उपलब्ध कराने का झांसा दिया और अपने विश्वास में ले लिया.

होटल में बुलाकर की ठगी

पीड़ित व्यक्ति उन आरोपियों के कहने पर 2 लाख रुपए नगद लेकर नेपाल से भारत आईफोन खरीदने के लिए आया. आरोपियों ने पहले से ही सुशांत लोक, गुरुग्राम क्षेत्र में एक होटल बुक करवा रखा था और वहीं फोन देने के बहाने उसे बुलाया. जब पीड़ित व्यक्ति होटल के कमरे में पहुंचा और वॉशरूम करने गया, तो मौका पाकर वे व्यक्ति उसके 2 लाख रुपए नगद और 1 मोबाइल फोन चोरी करके भाग गए. जाते समय उन्होंने होटल के कमरे को बाहर से लॉक कर दिया.

जांच के दौरान क्राइम यूनिट ने वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को दिल्ली से काबू करने में सफलता हासिल की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद गालिब रजा (उम्र-30 वर्ष) निवासी गांव पोखरेरा, जिला सीतामढ़ी (बिहार), वर्तमान किराएदार पहाड़गंज (दिल्ली) के रूप में हुई है.

संगठित अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सदस्य

आरोपी से प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वह एक संगठित अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह का सक्रिय सदस्य है. वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विशेष रूप से विदेशी नागरिकों को सस्ते इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का लालच देकर भारत बुलाकर ठगी व चोरी करने की वारदातों को अंजाम देता है.

पीड़ित के साथ भी उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ठगी करते हुए चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी से पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि वारदात में ठगी करके चोरी की गई 2 लाख रुपयों में से उसके हिस्से में 50 हजार रुपए आए थे. वह भारत सहित नेपाल में भी इस प्रकार की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है.

अन्य साथियों की तलाश जारी

पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है. रिमांड के दौरान पुलिस उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ करेगी. पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन या अनजान लोगों से सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते समय सावधानी बरतें.