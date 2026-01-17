हरियाणा: नारनौल में पुलिस-बदमाश के बीच मुठभेड़, CIA इंचार्ज की बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई जान

हरियाणा के नारनौल में आज सुबह पुलिस और हिस्ट्रीशीटर के बीच आमने-सामने की मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर शिवदयाल के पांव में गोली लगी है, जबकि CIA इंचार्ज संदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगकर रह गई, जिससे उनकी जान बच गई. पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर शिवदयाल सहित उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है, जो अलवर जिले का रहने वाला है.

घटना नारनौल रेलवे स्टेशन के पास बड़ा बाग की एक गली में घटित हुई. आज सुबह CIA पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर शिवदयाल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान हुई आमने-सामने की फायरिंग में शिवदयाल के पैर में गोली लगी, जबकि CIA इंचार्ज को भी चोटें आईं. बदमाश का एक साथी भी मौके से गिरफ्तार किया गया है, जो अलवर जिले का रहने वाला है. दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं.

ट्रेन से उतरकर भागने लगे थे बदमाश

पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ दिन पूर्व सलामपुरा मोहल्ले में हुई फायरिंग का आरोपी शिवदयाल ट्रेन से यात्रा कर रहा है. वह फुलेरा की ओर से ट्रेन में सवार होकर नारनौल की तरफ आ रहा था. उसके साथ अलवर जिले का एक अन्य बदमाश भी मौजूद था. सूचना के आधार पर CIA की टीम पहले से ही स्टेशन क्षेत्र में तैनात थी. दोनों बदमाश स्टेशन से पहले ट्रेन से उतरकर भागने लगे.

पुलिस ने घेरा तो शुरू की फायरिंग

CIA इंचार्ज संदीप ने बताया कि पुलिस टीम ने दोनों बदमाशों को घेरकर पकड़ने की कोशिश की. इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की. दोनों ओर से हुई गोलीबारी में CIA इंचार्ज को गोली लगी, जबकि शिवदयाल के पैर में गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस जवानों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को काबू में लिया.

बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई जान

संदीप ने बताया कि मुठभेड़ के समय जवानों ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिससे बड़ा नुकसान टल गया. अगर बुलेटप्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी. मौके से पुलिस ने दोनों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं. इनमें एक देसी कट्टा और कारतूस शामिल हैं.

सलामपुरा फायरिंग का मुख्य आरोपी

शिवदयाल वही आरोपी है, जिसने कुछ दिन पहले मोहल्ला सलामपुरा में थार गाड़ी में आकर बोलेरो सवार पर फायरिंग की थी. उस घटना के बाद से वह पुलिस की पकड़ से बाहर था. पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिवदयाल पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से पुलिस की नजरों में था.

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई और अन्य आपराधिक वारदातों के संबंध में जानकारी जुटा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश कर रही है.