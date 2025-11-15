हरियाणा के गुरुग्राम में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लिव इन में रहने वाले जोड़े ने एक 40 साल के शख्स की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि मृतक उसकी पार्टनर से दोस्ती करना चाहता था, जिससे गुस्से में आकर दोनों ने हत्या की साजिश रची. पुलिस ने दोनों को गिरफ़्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, मृतक का नाम सोनपाल हैं. वो हरियाणा की निजी कंपनी में काम करता था. इसी कंपनी में कुशल पाल नाम का युवक भी काम करता था जो सोनपाल के अधीनस्थ था. कुशल पाल यूपी की ही रहने वाली भावना नामकी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था.

इस बात से नाराज होकर की हत्या

बताया जा रहा है सोनपाल लगातार कुशल पाल पर उसकी लिव इन पार्टनर भावना से दोस्ती करने का दबाव बना रहा था, जिससे उसे गुस्सा आ गया. इसके बाद उसने भावना के साथ सोनपाल को मारने की साजिश रची और उसे मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस के मुताबिक़ मृतक सोनपाल उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद का मूल निवासी था. वह गुरुग्राम के खोह गांव में किराएदार के रूप में रहता था और मानेसर के इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) स्थित एक निजी कंपनी में काम करता था.

अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान मुख्य संदिग्ध उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कैमथल गांव निवासी कुशलपाल सिंह उर्फ ​​कौशल (26) और कासगंज के प्रह्लादपुर गांव निवासी उसकी लिव-इन पार्टनर भावना (19) के रूप में हुई है. ये दोनों भी आईएमटी मानेसर के सेक्टर एक स्थित एक आवास में साथ रह रहे थे.

पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है. पुलिस अन्य एंगल से भी इस मामले में जाँच करने की कोशिश कर रही हैं. दोनों से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की गई हैं. पुलिस इस मामले आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं.

हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, कहा- 'काम नहीं करते..'



