हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, कहा- 'काम नहीं करते...'

हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, कहा- 'काम नहीं करते...'

Haryana News: परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बैठक में पुलिस अधिकारी पर उनके दिए निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. इस दौरान वो पुलिस अधिकारी से नाराज नजर आए.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 15 Nov 2025 07:03 AM (IST)
हरियाणा के कैथल में शुक्रवार को जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में राज्य के मंत्री अनिल विज की एक पुलिस अधिकारी के साथ बहस हो गई. दोनों के बीच ये बहस काफी देर तक चलती रही. बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक ने भी बात संभालने की कोशिश की लेकिन, विज का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने गुस्से में पूछा कि उनके निर्देशों का पालन क्यों नहीं हुआ. 

परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बैठक में पुलिस अधिकारी पर उनके दिए निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. अनिल विज इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, इस दौरान वो पुलिस अधिकारी से नाराज नजर आए. इस दौरान दोनों के बीच का काफी देर तक तीखी बहस होती रही. 

बैठक में पुलिस अधिकारी पर भड़के अनिल विज

मंत्री अनिल विज ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ने धोखाधड़ी के मामले में शून्य प्राथमिकी दर्ज करने के उनके पहले के निर्देश की अनदेखी की है. उन्होंने कहा कि शिकायत प्राप्त होने पर किसी भी थाने द्वारा (चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो) शून्य प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है. लेकिन पुलिस अधिकारी ने ऐसा नहीं किया. 

इस बैठक में पुलिस अधीक्षक (कैथल) उपासना भी मौजूद थीं. मामला बढ़ता देख उन्होंने भी मंत्री को समझाने की कोशिश और मामले में हस्तक्षेप लेकिन अनिल विज उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुए. पुलिस अधीक्षक ने जब पुलिस का पक्ष प्रस्तुत किया और विज उन पर भी भड़कने लगे. 

बैठक में ही अधिकारी को लगाई फटकार

बैठक में विज एक पुलिस अधिकारी की ओर इशारा करते हुए बार-बार पूछ रहे थे कि उनके निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया. इस बीच पुलिस अधिकारी अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन, मंत्री कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे. 

पुलिस अधिकारी के साथ मंत्री अनिल विज की बहस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक वीडियो में मंत्री, पुलिस अधीक्षक से यह कहते सुनाई देते हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है. 

'लोग झूठे वादे नहीं, असली काम और विकास चाहते हैं', बिहार में BJP की प्रचंड जीत पर बोले अनिल विज

Published at : 15 Nov 2025 07:03 AM (IST)
Anil Vij HARYANA NEWS
