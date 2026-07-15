Gurugram News: बर्थडे पार्टी के बाद दोस्त की हत्या, 24 घंटे में तीन आरोपी गिरफ्तार

हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार (14 जुलाई) को थाना सेक्टर-53 में डीएलएफ फेज-5 के जंगल एरिया में एक व्यक्ति का शव मिलने से हडकम्प मच गया था. पुलिस शिनाख्त में उसकी पहचान झारखंड के गुमला जिला निवासी 39 वर्षीय बंदी उरांव के रूप में हुई. पुलिस ने 24 घंटे से पहले ही हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

जन्मदिन पार्टी से लौटने के बाद चारों की किसी बात पर बहस हो गयी, जिसके बाद आरोपियों ने बंदी की हत्या कर जंगल में शव फेंक दिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक,मृतक बंदी उराव काम की तलाश में लगभग 01 महीना पहले गुरुग्राम आया था. 13/14 जुलाई की रात को मृतक बंदी के एक साथी के बेटे का जन्मदिन था. बंदी अपने दोस्तों के साथ वजीराबाद में उसी पार्टी में गया था. पार्टी के बाद बंदी ने अपने दोस्तों को गुरुग्राम शहर दिखाने के लिए कहा. जिस पर बंदी एक गाड़ी में अपने तीन दोस्तों के साथ गुरुग्राम शहर घूमने के लिए निकल गया.

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जिसके बाद वजीराबाद ढाणी चौक के पास इनकी आपस में बहस हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि बंदी के तीनों आरोपी उसको अरावली पहाड़ी के जंगलों में ले गए और वहां पर पत्थर मारकर बंदी की हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया. वारदात में प्रयोग की गई कार आरोपी राम की थी.

चेहरे व सिर पर पत्थर मारने के निशान थे

एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कल पुलिस थाना सेक्टर-53 में सेक्टर-54 स्थित डीएलएफ फेज-5 के जंगल एरिया में एक व्यक्ति का शव पड़े होने संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ अवस्था में पड़ा मिला. जिसके सिर व चेहरे पर पत्थर से चोटें मारने के निशान थे.

पुलिस टीम द्वारा सीन-ऑफ-क्राइम, डॉग-स्क्वार्ड, फिंगरप्रिंट एवं एफएसएल टीमों को मौके पर बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया. घटनास्थल से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर मृतक की पहचान बंदी उरांव (उम्र-39 वर्ष) निवासी जिला गुमला (झारखंड) के रूप में हुई. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

शिकायत के आधार पर पुलिस थाना सेक्टर-53 में हत्या से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई. जांच के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को भी कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया.

तीनों आरोपी भी झारखंड के रहने वाले

एसीपी क्राइम ने बताया कि इस मामले में जांच करते हुए अपराध शाखा सैक्टर-43 और पुलिस थाना की टीमों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए हत्या करने की वारदात को अंजाम देने वाले 03 आरोपियों को आज गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान 1. राम (उम्र-30 वर्ष) निवासी गांव रेडवा जिला गुमला, झारखंड वर्तमान निवासी वजीराबाद, गुरुग्राम, 2. विनय (उम्र-35 वर्ष) निवासी गांव फरसाबहार जिला गुमला, झारखंड वर्तमान निवासी वजीराबाद, गुरुग्राम व 3. प्रकाश (उम्र-26 वर्ष) निवासी गांव बनाबीरा जिला सिमडेगा, झारखंड वर्तमान निवासी वजीराबाद, गुरुग्राम के रूप में हुई है.



आरोपी प्रकाश और विनय गुरुग्राम में ऑटो चलाने का काम करते हैं तथा राम टैक्सी गाड़ी चलाने का काम करता है. गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि आज आरोपियों को जिला अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा रिमांड के दौरान आरोपियों को घटनास्थल पर भी ले जाया जाएगा.

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