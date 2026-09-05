गुरुग्राम में झमाझम बारिश ने खोली विकास की पोल! तालाब बनीं सड़कें

साइबर सिटी गुरुग्राम में शनिवार (5 सितंबर 2026) सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी. शुक्रवार से रुक-रुककर हो रही बारिश के बाद शनिवार को कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब नजर आईं. बारिश से मौसम सुहावना जरूर हुआ, लेकिन जलभराव लोगों के लिए आफत बन गया.

गुरुग्राम के ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड दिल्ली रोड, एमजी रोड, पुलिस लाइन और बस स्टैंड की ओर जाने वाली सड़क समेत कई जगहों पर जलभराव दिखाई दिया. ओल्ड दिल्ली रोड पर करीब ढाई से तीन फीट तक पानी भरने की स्थिति बताई गई. सड़कों पर पानी भरने से जगह-जगह बने गड्ढे भी दिखाई नहीं दिए, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई.

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पानी में बंद हुए दोपहिया वाहन

जलभराव के कारण कई दोपहिया वाहन बीच रास्ते में बंद हो गए. वाहन चालकों को अपने वाहन पैदल धकेलकर पानी से बाहर निकालना पड़ा. स्थानीय लोगों के मुताबिक, अगर आज छुट्टी का दिन नहीं होता तो इन सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती थी. जलभराव ने लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही को प्रभावित किया.

करोड़ों खर्च के दावों पर उठे सवाल

बारिश के पानी की निकासी के लिए हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के दावे किए जाते हैं. मानसून से पहले नगर निगम, जीएमडीए और जिला प्रशासन की ओर से जलभराव से निपटने को लेकर बैठकें भी होती हैं. इसके बावजूद बारिश शुरू होते ही कई इलाकों में जलभराव की तस्वीर सामने आ जाती है.

बैठकों के बाद भी नहीं बदली तस्वीर

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जलनिकासी व्यवस्था को लेकर तैयारियां कागजों और बैठकों तक सीमित रह जाती हैं. हल्की से मध्यम बारिश में ही सड़कों पर पानी भरने से प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अब देखना होगा कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभाग क्या कदम उठाते हैं.

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