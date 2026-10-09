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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाराहुल के तंज पर अशोक खेमका ने कहा- राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर देश हित

राहुल के तंज पर अशोक खेमका ने कहा- राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर देश हित

खेमका ने  नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, 'हर किसी को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर राष्ट्रीय हित होना चाहिए.'

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 09 Oct 2026 01:15 PM (IST)
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अमेरिकी उद्योगपित एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी 'स्टारलिंक' को भारत सरकार से कमर्शियल लाइसेंस अभी तक नहीं मिला है. इसको लेकर मस्क ने ट्वीट करके गुस्सा जाहिर किया तो राहुल ने इसपर चुटकी ली.  इस मामले के कारण अब एक बड़ा राजनीतिक और कॉर्पोरेट विवाद  छिड़ गया है.

अब 1991 बैच के रिटायर्ड आईएएस अशोक खेमका ने राहुल को एक्स पर नसीहत दे डाली है. खेमका ने कहा कि महत्वाकांक्षा रखना सही है, लेकिन इसकी आड़ में राष्ट्रीय हित की जिम्मेदारी को नहीं भूलना चाहिए. 

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खेमका ने क्या कहा?

हरियाणा काडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, 'महत्वाकांक्षा एक अधिकार है, राष्ट्रीय हित एक जिम्मेदारी है.  हर किसी को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखने का अधिकार है, लेकिन भारत सबसे पहले है. राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर राष्ट्रीय हित होना चाहिए.'

खेमका के इस बयान की सोशल मीडिया पर सराहना की जा रही है. लोगों का कहना है कि विदेशी मंचों या विदेशी उद्योगपतियों के सामने  घरेलू उद्योगों के मुद्दों को इस तरह कटघरे में खड़ा करना कहीं से भी देश हित में नहीं है. 

मामला क्या है?

दरअसल, एलन मस्क ने दावा किया था कि पिछले 5 सालों की कोशिशों के बावजूद भारत में रेग्युलेटरी मंजूरी नहीं मिलने पर अपना गुस्सा जाहिर किया. मस्क ने गुरुवार (8 अक्टूबर ) को सीधे भारत के अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा कि 'क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?' इस ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुटकी ली और लिखा, 'भारत में आपका स्वागत है, एलोन.  तब तक इंतजार करिए जब तक आप दूसरे वाले को न ढूंढ लें.'

यहां राहुल का इशारा देश के दूसरे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी की तरफ थी, जिन्हें विपक्ष लगातार निशाना बना रहा है. मस्क ने इसपर रिप्लाई करते हुए आभार व्यक्त किया और इसे चिंताजनक करार दिया. इसी पर खेमका ने राहुल को नसीहत दी है कि महत्वाकांक्षा रखना सही है, लेकिन देश हित को नहीं भूलना चाहिए.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 09 Oct 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Elon Musk Ashok Khemka RAHUL GANDHI HARYANA NEWS
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