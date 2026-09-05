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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की इस सड़क पर खत्म होगा लंबा जाम! 15 दिन में खुल सकता है रास्ता

दिल्ली की इस सड़क पर खत्म होगा लंबा जाम! 15 दिन में खुल सकता है रास्ता

दिल्ली की नजफगढ़-उत्तम नगर रोड पर 20 मई से जारी परेशानी जल्द खत्म हो सकती है. नवादा मेट्रो के नीचे सीवर मरम्मत पूरी हो गई है. सड़क निर्माण के बाद 15 दिन में रास्ता खुल सकता है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 05 Sep 2026 04:14 PM (IST)
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दिल्ली में नजफगढ़-उत्तम नगर रोड पर रोज जाम से परेशान लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है. नवादा मेट्रो स्टेशन के नीचे धंसी सीवर लाइन की मरम्मत का मुख्य काम पूरा हो चुका है. अब सड़क को दोबारा तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है. उत्तम नगर के विधायक पवन शर्मा के मुताबिक, अगले 15 दिनों में इस महत्वपूर्ण मार्ग को पूरी तरह यातायात के लिए खोला जा सकता है.

नजफगढ़ और उत्तम नगर को जोड़ने वाली यह प्रमुख सड़क 20 मई से प्रभावित है. दिल्ली जल बोर्ड ने डीप सीवर लाइन से जुड़ा जरूरी काम पूरा कर लिया है. फिलहाल खोदे गए हिस्से में मिट्टी भरकर जमीन को समतल किया जा रहा है. इसके बाद सड़क की पक्की सतह तैयार की जाएगी.

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ट्रेंचलेस तकनीक से हुई सीवर लाइन की मरम्मत

नवादा मेट्रो स्टेशन के नीचे क्षतिग्रस्त सीवर लाइन की मरम्मत के लिए ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया. सीवर से जुड़ा लगभग पूरा काम पूरा हो चुका है और एक छोटे हिस्से में अंतिम काम बाकी बताया जा रहा है. भराई के बाद रोलर से जमीन को मजबूत किया जा रहा है.

100 मीटर रास्ते में आधे घंटे तक फंस रहे वाहन

सड़क बंद होने से नजफगढ़, उत्तम नगर, नवादा और आसपास के इलाकों में रोजाना जाम लग रहा था. यात्रियों के मुताबिक, करीब 100 मीटर प्रभावित हिस्से को पार करने में कई बार आधे घंटे तक लग रहे थे. स्कूली बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारिक वाहनों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही थी.

15 दिन की डेडलाइन पर टिकी लोगों की नजर

फिलहाल उत्तम नगर से द्वारका मोड़ की दिशा में करीब 100 मीटर हिस्से को दो लेन में व्यवस्थित कर हल्के वाहनों को निकाला जा रहा है. कार, ऑटो और बाइक धीमी रफ्तार से गुजर रहे हैं. सड़क का निर्माण पूरा होने के बाद यातायात सामान्य होने की उम्मीद है. अब लोगों की नजर विधायक की 15 दिन की समयसीमा पर है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 04:14 PM (IST)
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