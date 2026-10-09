इंडिया अलायंस के प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं की झड़प! एक दूसरे को मारे थप्पड़
फरीदाबाद में पराग शर्मा और गजना लांबा के बीच झड़प तब हो गई जब प्रदर्शन केद दौरान लांबा शर्मा से आगे निकलने लगीं. यह देखकर पराग शर्मा ने उन्हें थप्पड़ मार दिया. पार्टी का कहना है जल्द सुलह हो जाएगी.
हरियाणा के फरीदाबाद में गुरुवार (8 अक्टूबर) को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘इंडिया’ गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की दो महिला नेताओं ने एक-दूसरे को थप्पड़ मारे. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में बल्लभगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ चुकीं पराग शर्मा कांग्रेस का झंडा लेकर चलते हुए दिखाई दे रही हैं. गजना लांबा उनके साथ चल रही थीं.
वीडियो में देखा जा सकता है कि जब लांबा ने पराग शर्मा से आगे निकलने की कोशिश की तो पराग ने उन्हें थप्पड़ मार दिया. इसके बाद लांबा ने भी पराग को थप्पड़ मारा. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. कौशिक ने कहा कि दोनों महिला नेताओं के बीच हुआ विवाद जल्द ही समझौते के जरिए सुलझा लिया जाएगा.
Faridabad, Haryana: A scuffle breaks out between Congress leaders Parag Sharma and Gajna Lamba during a party protest. The dispute reportedly begins after Sharma asks Lamba to move back, leading to an argument that escalates into both allegedly slapping each other. Other Congress workers intervene and separate them, bringing the situation under control.— IANS (@ians_india) October 8, 2026
यह भी पढ़ें: गुरुग्राम के स्टेडियम में 4 दिन खड़ा रहा CM का हेलीकॉप्टर, खिलाड़ी परेशान