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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाइंडिया अलायंस के प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं की झड़प! एक दूसरे को मारे थप्पड़

इंडिया अलायंस के प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं की झड़प! एक दूसरे को मारे थप्पड़

फरीदाबाद में पराग शर्मा और गजना लांबा के बीच झड़प तब हो गई जब प्रदर्शन केद दौरान लांबा शर्मा से आगे निकलने लगीं. यह देखकर पराग शर्मा ने उन्हें थप्पड़ मार दिया. पार्टी का कहना है जल्द सुलह हो जाएगी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 09 Oct 2026 06:35 AM (IST)
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हरियाणा के फरीदाबाद में गुरुवार (8 अक्टूबर) को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘इंडिया’ गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की दो महिला नेताओं ने एक-दूसरे को थप्पड़ मारे. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में बल्लभगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ चुकीं पराग शर्मा कांग्रेस का झंडा लेकर चलते हुए दिखाई दे रही हैं. गजना लांबा उनके साथ चल रही थीं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि जब लांबा ने पराग शर्मा से आगे निकलने की कोशिश की तो पराग ने उन्हें थप्पड़ मार दिया. इसके बाद लांबा ने भी पराग को थप्पड़ मारा. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. कौशिक ने कहा कि दोनों महिला नेताओं के बीच हुआ विवाद जल्द ही समझौते के जरिए सुलझा लिया जाएगा.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 09 Oct 2026 06:35 AM (IST)
Tags :
Faridabad News India Alliance Haryana News CONGRESS Viral Video
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