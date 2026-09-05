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दिल्ली मेट्रो में खिड़की से वीडियो बनाना पड़ सकता है भारी, DMRC ने दी चेतावनी

दिल्ली मेट्रो की खिड़की से वीडियो बनाने के बाद वायरल होने के मामले पर अब रेल प्रशासन ने चेतावनी दे दी है. इस बीच ऑथिरिटी का कहना है कि इस तरह से वीडियो बनाते हुए कोई पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 05 Sep 2026 04:44 PM (IST)
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दिल्ली मेट्रो में कई सोशल मीडिया कंटेट क्रिएटर्स विंडो पर अपना फोन चिपकाकर वीडियोग्राफी करते हुए नजर आए हैं. बीते दिनों एक लड़का मेट्रो की खिड़की पर अपना चिपकाकर वीडियो बनाते हुए नजर आया था. इसी बीच ट्रेन चल पड़ी. ऐसे में अब मेट्रो की खिड़की से फोन चिपकाकर वीडियोग्राफी करना महंगा पड़ सकता है. 

दरअसल मामले पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने संज्ञान ले लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस तरह के वीडियो पर मेट्रो ऑथिरिटी ने सख्ती दिखाई है. दिल्ली मेट्रो प्रशासन की तरफ से इस तरह की घटना को लेकर चेतावनी दी गई है. साथ ही कहा गया है कि इस तरह से वीडियो बनाते हुए अगर कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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दिल्ली मेट्रो ने दी यह प्रतिक्रिया

इस मामले पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा, "हमने देखा है कि कुछ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स मेट्रो ट्रेन की खिड़कियों पर अपने मोबाइल फोन चिपकाकर चलती ट्रेन में वीडियो शूट कर रहे हैं. इस हरकत से दूसरे यात्रियों को परेशानी हो सकती है या उन्हें चोट भी लग सकती है और यूज़र्स के मोबाइल फोन भी खराब हो सकते हैं."

वहीं आगे कहा, "DMRC अधिकारी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और अगर कोई कंटेंट क्रिएटर ऐसी शूटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी. इसलिए, कंटेंट क्रिएटर्स को निर्देश दिया जाता है कि वे दिल्ली मेट्रो परिसर के अंदर ऐसे वीडियो शूट न करें."

रील के लिए युवक ने निकाला नया उपाय

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक वीडियो बनाने का नया तरीका अपनाते हुए नजर आ रहा है. बता दें कि युवक मेट्रो के बाहर खड़ा हुआ है और अपने फोन को मेट्रो की विंडो पर सेट कर रहा है. इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि मेट्रो के चलने के साथ उसका भी चलता हुआ वीडियो दिखाई दे.

इसके बाद उसने वीडियो बनाना शुरू किया लेकिन ट्रेन तेजी से चलना शुरू हो गई. इसके बाद युवक स्टेशन पर ही रह गया और उसका फोन मेट्रो पर चिपका हुआ ही साथ चला गया. इस मामले पर अब DMRC ने सख्ती दिखाते हुए लोगों से ऐसा न करने की अपील की है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro DMRC  DELHI NEWS DELHI- NCR
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