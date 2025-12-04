गुरुग्राम: DLF फेज-2 में हिट एंड रन केस, व्यापारी को कार ने रौंदा, हुई मौत, आरोपी फरार

हरियाणा के गुरुग्राम के डीएलएफ फेस 2 इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया है. बुधवार (3 दिसंबर) की सुबह साइकिलिंग पर निकले व्यापारी को सेंट्रो सवार ने टक्कर मार दी. टक्कर के बाद साइकिल सवार व्यापारी की मौत हो गई. दिल्ली नंबर सेंट्रो कार सवार ने साइकिल को टक्कर मारी. इस बीच गुरुग्राम पुलिस के पास कार का नंबर और एड्रेस आ गया है. फिलहाल घटना का आरोपी सेंट्रो कार सहित फरार है. DLF फेस 2 में सेंट्रो कार ने साइक्लिंग के लिए निकले व्यापारी अमिताभ जैन टक्कर लगने के बाद घायल हो गए थे. जिसके बाद उनकी मौत हो गई.

पूरी घटना पर एक नजर

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 इलाके में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हिट एंड रन का मामला सामने आया है. जब सुबह साइकिल पर सैर करने के लिए निकले व्यापारी अमिताभ जैन को तेज रफ्तार दिल्ली नंबर की सेंट्रो कार ने जोरदार टक्कर मार दी.

यह हादसा सुबह करीब 7:15 बजे हुआ. जिसकी पूरी वारदात नजदीकी लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी की तलाश जारी है.

सीसीटीवी में कैद हुई दुर्घटना

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सड़क के एक किनारे साइकिल से जा रहे अमिताभ जैन को पीछे से आ रही सेंट्रो कार तेज रफ्तार में टक्कर मारती है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर जाते हैं. हादसे के बाद आरोपी कार चालक मौके से सेंट्रो समेत फरार हो गया.

पुलिस को मिला आरोपी का पता

गुरुग्राम पुलिस को कार का नंबर और उससे संबंधित पता मिल चुका है, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है. फिलहाल गुरुग्राम पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही हैं.

घटना पर पुलिस का क्या कहना है?

पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक हत्या की आशंका या ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है और मामले की जांच जारी है. पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.