'भौं- भौं कांग्रेस की आधिकारिक भाषा बन गई हैं', रेणुका चौधरी पर अनिल विज का तंज

कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी द्वारा संसद परिसर में कुत्ता लाने के विवाद पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि 'भौं भौं' अब कांग्रेस की आधिकारिक भाषा बन गई है. कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी संसद में एक कुत्ता लेकर पहुंची थीं, जिसके बाद उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया. इस पर रेणुका चौधरी ने 'भौं भौं' करके वहां से चली गईं.

इस पूरे प्रकरण पर अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "यह जो भौं भौं है, यह कांग्रेस की आधिकारिक भाषा बन गई है. वह प्रवक्ता भी हैं, इसीलिए वह उसको साथ लाई थीं कि सारे देश को दिखा दें कि कांग्रेस के पीछे से बोलता कौन है."

जब रेणुका चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बार बैलगाड़ी लेकर आए थे, तो अनिल विज ने करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा, "वाजपेयी जी तेल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आए थे और वह गेट तक ही आए थे. आप किसके विरोध में आए हो. आपके कुत्ते को क्या तकलीफ है. कुत्ता क्या प्रोटेस्ट करने आया. क्या आप उसको रोटी नहीं देते?

जाति जनगणना पर राहुल गांधी को जवाब

राहुल गांधी के इस बयान पर कि मोदी सरकार के पास जाति जनगणना के बारे में कोई ठोस योजना नहीं है, अनिल विज ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी को समझने के लिए अभी सौ जन्म और लेने पड़ेंगे, तब भी शायद वह न समझ पाएं. क्योंकि नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं, पूरी योजना के साथ करते हैं."

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना पर सफाई

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की घटना का हवाला देते हुए कहा था कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा खोखला दिख रहा है. इस पर अनिल विज ने कहा, "दुर्भाग्य तो इस बात का भी है. फिर तो इनको कहना चाहिए कि जहां राम होता है, वहां रावण भी होता है.

उन्होंने कहा, "यह ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की योजना हरियाणा से ही लागू की थी और मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल था. परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि किसी ने गलत टिप्पणी कर दी तो योजना गलत है. योजना ठीक है, इससे कन्याओं के जन्म की दर में बढ़ोतरी हुई है."

रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे का स्वागत

रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर अनिल विज ने कहा, "अतिथि देवो भव: उनका बहुत स्वागत है. वह भारत आ रहे हैं और दोनों नेता दोनों देशों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं डिस्कस करेंगे.

ममता बनर्जी पर एसआईआर को लेकर हमला

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि एसआईआर के डर से कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है और कुछ बीएलओ ने भी अपनी जान ले ली है. इस पर अनिल विज ने कड़ा जवाब देते हुए कहा, "ममता बनर्जी अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए और एसआईआर को उल्लंघन करने वालों को रोकने के लिए इस प्रकार का झूठा प्रचार कर रही हैं.

उन्होंने कहा, "संविधान कहता है कि वोट डालने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो इस देश का वासी है. अगर कोई मर गया है या कोई बाहर से आया है तो उसका नाम काटने में क्या तकलीफ है."अनिल विज ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोलते हुए केंद्र सरकार की नीतियों का बचाव किया.