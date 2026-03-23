हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाGurugram: प्यार से शुरू हुई कहानी का खौफनाक अंत, दहेज के लिए पति ने पत्नी को जहरीला इंजेक्शन देकर मार डाला

Gurugram: प्यार से शुरू हुई कहानी का खौफनाक अंत, दहेज के लिए पति ने पत्नी को जहरीला इंजेक्शन देकर मार डाला

Gurugram News In Hindi: गुरुग्राम में रेडियोलॉजिस्ट पति ने अपनी नर्स पत्नी को दहेज के लिए जहरीला इंजेक्शन देकर मार डाला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

By : पंकज यादव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 23 Mar 2026 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

गुरुग्राम से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने कथित तौर पर दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी की पहचान अरुण शर्मा के रूप में हुई है, जो पेशे से रेडियोलॉजिस्ट है, जबकि मृतका काजल एक नर्स थी.

अरुण और काजल की मुलाकात गुरुग्राम के एक नर्सिंग होम में हुई थी. दोनों साथ काम करते थे और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. परिवार की सहमति से दोनों ने पिछले साल नवंबर में शादी कर ली और नई जिंदगी की शुरुआत की.

शादी के बाद शुरू हुआ विवाद

काजल के परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही अरुण का व्यवहार बदल गया. वह छोटी-छोटी बातों पर काजल के साथ मारपीट करता था और लगातार पैसों की मांग करता था. दहेज को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था.

4 मार्च को होली के मौके पर यह दंपति गुरुग्राम के गढ़ी हरसरू में काजल के घर आया था. परिवार के मुताबिक, 17 मार्च को अरुण ने शराब के नशे में काजल के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे घर में तनाव और बढ़ गया.

अगले दिन हुई संदिग्ध मौत

अगली सुबह अरुण काजल को नीचे ले गया, जहां दोनों के बीच फिर से बहस हुई. कुछ देर बाद काजल बेहोश हालत में मिली और उसकी नाक से खून बह रहा था. परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद परिवार को शौचालय में एक सिरिंज मिली, जिससे शक हुआ कि काजल को जहर का इंजेक्शन दिया गया है. पुलिस पूछताछ में अरुण ने कबूल किया कि उसने जहरीला इंजेक्शन लगाकर काजल की हत्या की.

रेलवे स्टेशन से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी अरुण को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि वह गाजियाबाद के बेहटा हाजीपुर का रहने वाला है और उसे नशे की लत भी थी. सेक्टर-10 थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के मुताबिक, आरोपी को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है.

डॉक्टरों ने बताया कि मौत के असली कारण का पता लगाने के लिए विसरा जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 23 Mar 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
Gurugram News HARYANA NEWS Dowry Death Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Gurugram: प्यार से शुरू हुई कहानी का खौफनाक अंत, दहेज के लिए पति ने पत्नी को जहरीला इंजेक्शन देकर मार डाला
गुरुग्राम: प्यार से शुरू हुई कहानी का खौफनाक अंत, दहेज के लिए पति ने पत्नी को जहरीला इंजेक्शन देकर मार डाला
हरियाणा
Panipat News: गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले 18 वर्षीय अश्वनी की चाकू मारकर हत्या, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
पानीपत: गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले 18 वर्षीय अश्वनी की चाकू मारकर हत्या, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
हरियाणा
Haryana News: हरियाणा में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायक के बेटे ने तोड़ा रिश्ता, कहा- 'आज के बाद से…'
हरियाणा में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायक के बेटे ने तोड़ा रिश्ता, कहा- 'आज के बाद से…'
हरियाणा
हरियाणा: गुरुग्राम में ईद के दिन शिव सैनिकों ने बंद कराईं मीट शॉप, जमकर किया हंगामा
हरियाणा: गुरुग्राम में ईद के दिन शिव सैनिकों ने बंद कराईं मीट शॉप, जमकर किया हंगामा
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की वजह से युद्ध में फंसा अमेरिका, पूर्व CIA चीफ का बड़ा आरोप, बताया ईरान से जंग का सबसे बड़ा नुकसान
ट्रंप की वजह से युद्ध में फंसा अमेरिका, पूर्व CIA चीफ का बड़ा आरोप, बताया ईरान से जंग का सबसे बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जब बीजेपी अपने दरवाजे बंद...', 2027 चुनाव में सपा के साथ जाने के सवाल पर संजय निषाद का चौंकाने वाला बयान
'जब बीजेपी अपने दरवाजे बंद...', 2027 चुनाव में सपा के साथ जाने के सवाल पर संजय निषाद का चौंकाने वाला बयान
चुनाव 2026
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
क्रिकेट
क्रिकेट से संन्यास के बाद राजनीति में उतरे ये 6 भारतीय क्रिकेटर, किसी ने जड़ा छक्का तो कोई हुआ क्लीन बोल्ड
क्रिकेट से संन्यास के बाद राजनीति में उतरे ये 6 भारतीय क्रिकेटर, किसी ने जड़ा छक्का तो कोई हुआ क्लीन बोल्ड
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 4: 'धुरंधर 2' के आगे 'उस्ताद भगत सिंह' का हुआ बंटाधार, चार दिनों में बजट भी नहीं वसूल पाई फिल्म, जानें- कलेक्शन
'धुरंधर 2' के आगे 'उस्ताद भगत सिंह' का हुआ बंटाधार, चार दिनों में बस इतनी हुई कमाई
शिक्षा
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कक्षा 1 और बालवाटिका में ऐसे ले सकते हैं दाखिला
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कक्षा 1 और बालवाटिका में ऐसे ले सकते हैं दाखिला
जनरल नॉलेज
Composite Gas Cylinder: क्या हैं कंपोजिट सिलेंडर, जानें आम सिलेंडर से ये कैसे अलग और कहां होते हैं इस्तेमाल?
क्या हैं कंपोजिट सिलेंडर, जानें आम सिलेंडर से ये कैसे अलग और कहां होते हैं इस्तेमाल?
ट्रेंडिंग
Video: टेकऑफ के लिए तैयार थी फ्लाइट, तभी पायलट कॉकपिट में शीशा तोड़ घुसा ड्रोन, वीडियो वायरल
टेकऑफ के लिए तैयार थी फ्लाइट, तभी पायलट कॉकपिट में शीशा तोड़ घुसा ड्रोन, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget