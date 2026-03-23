गुरुग्राम से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने कथित तौर पर दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी की पहचान अरुण शर्मा के रूप में हुई है, जो पेशे से रेडियोलॉजिस्ट है, जबकि मृतका काजल एक नर्स थी.

अरुण और काजल की मुलाकात गुरुग्राम के एक नर्सिंग होम में हुई थी. दोनों साथ काम करते थे और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. परिवार की सहमति से दोनों ने पिछले साल नवंबर में शादी कर ली और नई जिंदगी की शुरुआत की.

शादी के बाद शुरू हुआ विवाद

काजल के परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही अरुण का व्यवहार बदल गया. वह छोटी-छोटी बातों पर काजल के साथ मारपीट करता था और लगातार पैसों की मांग करता था. दहेज को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था.

4 मार्च को होली के मौके पर यह दंपति गुरुग्राम के गढ़ी हरसरू में काजल के घर आया था. परिवार के मुताबिक, 17 मार्च को अरुण ने शराब के नशे में काजल के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे घर में तनाव और बढ़ गया.

अगले दिन हुई संदिग्ध मौत

अगली सुबह अरुण काजल को नीचे ले गया, जहां दोनों के बीच फिर से बहस हुई. कुछ देर बाद काजल बेहोश हालत में मिली और उसकी नाक से खून बह रहा था. परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद परिवार को शौचालय में एक सिरिंज मिली, जिससे शक हुआ कि काजल को जहर का इंजेक्शन दिया गया है. पुलिस पूछताछ में अरुण ने कबूल किया कि उसने जहरीला इंजेक्शन लगाकर काजल की हत्या की.

रेलवे स्टेशन से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी अरुण को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि वह गाजियाबाद के बेहटा हाजीपुर का रहने वाला है और उसे नशे की लत भी थी. सेक्टर-10 थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के मुताबिक, आरोपी को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है.

डॉक्टरों ने बताया कि मौत के असली कारण का पता लगाने के लिए विसरा जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी.