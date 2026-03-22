हरियाणा में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायक के बेटे ने तोड़ा रिश्ता, कहा- 'आज के बाद से…'

हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कथित क्रॉस-वोटिंग का मामला अब सियासी ही नहीं, पारिवारिक विवाद का रूप भी ले चुका है. कांग्रेस के विधायक चौधरी मोहम्मद इस्राइल के बेटे नाज़िम चौधरी ने खुलकर अपने पिता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने न सिर्फ सख्त कार्रवाई की मांग की है, बल्कि अपने पिता और चाचा से रिश्ता खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है.

'गलती नहीं, जानबूझकर हुई क्रॉस-वोटिंग'

नाजिम चौधरी ने पूरे मामले पर खुलकर बयान देते हुए कहा, "हरियाणा में 5 क्रॉस वोट हुए हैं, जिनको नोटिस जारी किए गए हैं. चार वोट इनवैलिड घोषित हुए हैं, तो 4 वोट के अभी नाम बाहर नहीं आए हैं. मुझे तो लगता है कि उन चार लोगों के भी नाम बाहर आने चाहिए. जिन चार लोगों के वोट इनवैलिड घोषित हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि MLA को वोट करने के लिए कोई पूरी ट्रेनिंग दी जाती है. यह कोई ऐसी गलती नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है."

उन्होंने कहा, "9 MLAs के खिलाफ मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए. मेरे फादर के खिलाफ भी होना चाहिए. मेरे फादर भी उसी में शामिल हैं और इन चार के खिलाफ भी होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है."

कांग्रेस कमजोर नहीं, हर हाल में विकल्प मौजूद

नाजिम ने कांग्रेस की स्थिति को लेकर भी साफ कहा कि पार्टी किसी के भरोसे नहीं है. उन्होंने कहा, "मेरे 15-20 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने जितना देखा है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में या देश में किसी की मोहताज नहीं है. अगर इनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, हर जगह कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प मौजूद हैं. कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है. ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास बड़े लीडर्स के भी विकल्प हैं, छोटे लीडर्स के भी विकल्प हैं."

'कांग्रेस खत्म नहीं हो सकती'

उन्होंने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं का भी जिक्र किया और कहा कि इससे कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ता. उन्होंने कहा, "आज से पहले भी कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़कर गए हैं, बहुत बड़े-बड़े लोग छोड़कर गए. आपको पता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, गुलाम नबी आज़ाद गए. क्या कांग्रेस पर कोई फर्क पड़ा?"

उन्होंने कहा, "पिछले 10 सालों में कांग्रेस के खिलाफ किस तरह की बातें हुईं कि कांग्रेस खत्म, कांग्रेस खत्म. लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मीडिया खुद कह रहा था कि देश में कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती. इस देश के खून में कांग्रेस है."

पिता और चाचा से रिश्ता खत्म

सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब नाज़िम चौधरी ने अपने ही परिवार से दूरी बना ली. उन्होंने कहा, "इन्हीं सारी बातों से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन सब लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए. मैं खफा हूँ. खफा ही नहीं, बल्कि अब तो खफा वाली स्टेज भी निकल चुकी है. मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूँ कि आज के बाद से मैं यह घोषणा कर रहा हूँ कि मेरे फादर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, न ही आगे जीवन में होगा. आगे आने वाले समय में क्या होगा, यह नहीं पता, लेकिन मेरे उनसे रिश्ते नहीं रहेंगे."

उन्होंने आगे कहा, "इस काम में मेरे परिवार से एक और व्यक्ति शामिल है, मेरे चाचा DSP एमएस खान. उनसे भी मेरे कोई रिश्ते नहीं रहेंगे. इन दो लोगों से मेरे परिवार में मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा. बाकी परिवार के लोगों से मेरे संबंध पहले जैसे ही रहेंगे."

कांग्रेस ने भेजा नोटिस

इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी सख्त रुख अपनाया है. राज्यसभा चुनाव में कथित क्रॉस-वोटिंग को लेकर पार्टी ने पांच विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जिन विधायकों को नोटिस भेजा गया है, उनमें मुहम्मद इलियास, मुहम्मद इस्राइल, रेनू बाला, शैली चौधरी और जरनैल सिंह शामिल हैं.

पार्टी ने इन सभी से उनके मतदान के तरीके को लेकर जवाब मांगा है और तय समय में अपनी स्थिति साफ करने को कहा है. हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस-वोटिंग कोई नया मामला नहीं है, लेकिन इस बार यह इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि यह लगातार तीसरी बार ऐसी घटना बताई जा रही है.