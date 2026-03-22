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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPanipat News: गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले 18 वर्षीय अश्वनी की चाकू मारकर हत्या, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

Panipat News: गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले 18 वर्षीय अश्वनी की चाकू मारकर हत्या, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

Panipat News In Hindi: पानीपत में शनिवार रात 18 वर्षीय अश्वनी की अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी. अश्वनी, जो गोलगप्पे बेचता था, कुटानी रोड पर पैदल जा रहा था तभी उस पर हमला हुआ.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: जतिन राय | Updated at : 22 Mar 2026 12:51 PM (IST)
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हरियाणा के पानीपत शहर के जगदीश नगर में एक 18 वर्षीय युवक की शनिवार रात अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ चाकू मारकर हत्या कर दी. वारदात कुटानी रोड पर गंदे नाले की पुलिया और रानी महल के पास रात करीब 8:15 बजे हुई. हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए जबकि घायल युवक ने रोहतक PGI ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया.

 पैदल जा रहा था तभी घेरकर किया हमला

पुलिस जांच और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अश्वनी के रूप में हुई है जो मूल रूप से उत्तरप्रदेश का रहने वाला था और पानीपत में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का गुजारा करता था. शनिवार रात वह कुटानी रोड से पैदल गुजर रहा था तभी 4 से 5 अज्ञात युवकों ने उसे घेर लिया. हमलावरों ने बिना किसी बात के अश्वनी पर चाकुओं से हमला शुरू कर दिया.

 पेट और छाती में 5 से ज्यादा जगह लगे चाकू

अश्वनी के शरीर पर पेट, छाती और अन्य हिस्सों में 5 से ज्यादा जगहों पर चाकुओं के गहरे घाव मिले हैं. हमले के बाद हमलावर भाग निकले और अश्वनी वहीं सड़क पर खून से लथपथ होकर गिर पड़ा. परिजनों को सूचना मिलते ही वे उसे गंभीर हालत में पानीपत के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने नाजुक स्थिति को देखते हुए तुरंत रोहतक PGI रेफर कर दिया लेकिन रास्ते में ही अश्वनी की मौत हो गई.

 पुरानी रंजिश या लूटपाट के एंगल से जांच

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया. अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं लगा है लेकिन आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने पुरानी रंजिश या लूटपाट के एंगल से जांच शुरू कर दी है. मृतक के शव को पानीपत सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

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Published at : 22 Mar 2026 12:51 PM (IST)
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