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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम में सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा, बाल-बाल बची लोगों की जान

गुरुग्राम में सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा, बाल-बाल बची लोगों की जान

गुरुग्राम के इफको चौक पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. गड्ढे को भरने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 26 Aug 2026 09:15 AM (IST)
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देश के अलग-अलग राज्यों से बारिश और बाढ़ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ताजा मामला दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आया है. बताया गया है कि दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के इफको चौक पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धस गया, जिससे आवाजाही प्रभावित हो गई. वहीं, इस सड़क धंसने के बाद प्रशासन भी चौकन्ना हो गया, सुरक्षा के लिहाज से धंसे हुए हिस्से के चारो ओर बैरिकेडिंग की कर दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के इफको चौक पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. बताया गया कि बारिश के बाद जहां सोमवार को सड़कें जलमग्न हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ आज इसको चौक के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया और पूरी तरह से धस गया.

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वाहनों को किया गया डायवर्ट

बताया गया है कि इसी इलाके में कल भारी से जल भराव हुआ था, उसी के चलते सड़क का ये हिस्सा धस गया. जहां से रोड का हिस्सा धंसा है, वहां से मास्टर सीवर लाइन गुजर रही है. फिलहाल पुलिस और जिला प्रशासन कि तरफ से इस सड़क से गुजरने वाले वाहनों को डाईवरट कर दिया हैं.

प्रशासनिक दावों की खुली पोल

वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से सड़क का जो हिस्सा धस गया हैं, उसके चारों तरफ बैरीकैटिंग कर दी हैं. इसके साथ ही सड़क में हुए इस गड्डे को भरने के लिए काम शुरू किया जा रहा है. अच्छी बात यह रही है कि जिस वक़्त सड़क का ये हिस्सा धसा उस वक्त वहां से गुजरने वाले लोग और वाहन इस हादसे का शिकार नहीं हुए. हालांकि, जलभराव और जाम के बाद  सड़क धसने कि इस घटना ने प्रशासन के उन अधिकारियों के दावे और वादों को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

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About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 09:15 AM (IST)
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