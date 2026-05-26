रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 30 दिन की पैरोल, 16वीं बार जेल से आया बाहर

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल गई है. इस बार वह 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया है और सिरसा आश्रम के लिए रवाना हो गया है. बता दें, गुरमीत राम रहीम, साध्वियों के यौन उत्पीड़न और एक पत्रकार की हत्या से मामले में दोषी साबित हुआ है और रोहतक की सुनारिया जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. साल 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से यह उसकी 16वीं पैरोल है.

सिरसा स्थित गुरमीत राम रहीम के आश्रम डेरा सच्चा सौदा में उसके स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं. साध-संगत व डेरा प्रेमी तैयारियों में जुटे हैं. इस साल यह राम रहीम इंसां की दूसरी पैरोल है. इससे पहले वह जनवरी में भी बाहर आया था.

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शाह सतनाम दिवसे के मौके पर 40 दिन की पैरोल

साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई थी. शाह सतनाम दिवस के मौके पर बीते 5 जनवरी को वह 40 दिन की पैराल पर बाहर आया था. दरअसल, दोषी राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल में है, जब उसे साध्वियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित दो मामलों में 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी.

पत्रकार हत्या मामले में बरी

साल 2019 की जनवरी में राम रहीम को पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या मामले में दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. अक्टूबर 2021 में, CBI कोर्ट ने डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में भी आजीवन कारावास की सजा दी थी. हाांकि, तीन साल बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में राम रहीम को बरी कर दिया था.

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