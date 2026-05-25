यमुनानगर: रंजिश में शर्मनाक हरकत, हाथ में पेशाब लेकर शख्स ने दूसरे की दुकान पर छिड़का

Yamunanagar News: रंजिश में शर्मनाक हरकत, हाथ में पेशाब लेकर शख्स ने दूसरे की दुकान पर छिड़का
Yamunanagar News In Hindi: यमुनानगर के सलेमपुर कोही गांव में दुकान की रंजिश में एक कारोबारी दूसरी दुकान पर पेशाब छिड़कता CCTV में कैद हुआ. वीडियो वायरल होने पर लोगों में रोष फैल गया.
हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव सलेमपुर कोही से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां दुकानदारी की रंजिश में एक व्यक्ति ने ऐसी हरकत कर दी, जिसे देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए. पूरी घटना दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वायरल वीडियो में एक व्यक्ति हाथ में अपना पेशाब लेकर दूसरी दुकान के बाहर छिड़काव करता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति रामकुमार है, जो गांव में मिष्ठान भंडार चलाता है.
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आरोप है कि कुछ समय पहले ही दूसरे व्यक्ति ने उसकी दुकान के सामने अपनी नई दुकान खोली थी. इसके बाद दोनों के बीच तनातनी और मनमुटाव शुरू हो गया था.
स्थानीय लोगों का कहना है कि नई दुकान खुलने के बाद से ही दोनों दुकानदारों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी. इसी जलन और रंजिश के चलते आरोपी ने यह शर्मनाक हरकत की.
CCTV सामने आते ही भड़का लोगों का गुस्सा
घटना का वीडियो जैसे ही सामने आया, गांव में चर्चा का माहौल बन गया. आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली. बड़ी संख्या में लोग दुकान के बाहर इकट्ठा हो गए और आरोपी के खिलाफ गुस्सा जताने लगे.
लोगों का कहना था कि इस तरह की हरकत से पूरे गांव की छवि खराब होती है और व्यापार में प्रतिस्पर्धा का मतलब इस तरह की गंदी हरकतें करना नहीं होता. कई लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई.
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो
CCTV फुटेज सामने आने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. गांव से लेकर आसपास के इलाकों तक लोग इस घटना की चर्चा करते नजर आए. वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे आपसी रंजिश का नतीजा बता रहे हैं, तो कुछ इसे बेहद शर्मनाक और अस्वीकार्य हरकत कह रहे हैं.
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हालांकि विवाद बढ़ने के बाद गांव के गणमान्य लोगों और स्थानीय निवासियों ने दोनों पक्षों को बैठाकर समझाने की कोशिश की. बाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी राजीनामे की बात सामने आई. बताया जा रहा है कि बातचीत के बाद मामला शांत करा दिया गया और दोनों पक्षों ने आगे विवाद न बढ़ाने पर सहमति जताई. फिलहाल यह वीडियो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.
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Source: IOCL