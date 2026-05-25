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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाSonipat News: घरेलू विवाद बनी हत्या की वजह, पति ने पत्नी को मारकर गड्ढे के पास छिपाया शव

Sonipat News: घरेलू विवाद बनी हत्या की वजह, पति ने पत्नी को मारकर गड्ढे के पास छिपाया शव

Sonipat News In Hindi: सोनीपत के गोहाना की सब्जी मंडी के पीछे किराए के मकान में रह रहे पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी. जिसके बाद साथियों के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाया.

By : नितिन आंतिल, सोनीपत | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 25 May 2026 08:26 PM (IST)
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सोनीपत के गोहाना में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी. मामला गोहाना की सब्जी मंडी के पीछे स्थित एक किराए के मकान में रहने वाले परिवार का है. सूचना के बाद गोहाना शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पति ने पित्नी की हत्या कर साथियों के साथ छिपाया शव

जानकारी के अनुसार, संदीप नामक युवक अपनी पत्नी प्रियंका के साथ गोहाना की सब्जी मंडी के पीछे स्थित एक किराए के मकान में रहता था और घरेलू विवाद बढ़ने पर उसने अपनी पत्नी प्रियंका की हत्या कर दी. आरोप है कि वारदात के बाद संदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर शव को छिपाने की योजना बनाई और गड्ढा खोदकर प्रियंका के शव को दबाने के लिए ले गया.

संदीप ने इस काम में मदद के लिए अपने दोस्त निजामुद्दीन से भी संपर्क किया, लेकिन निजामुद्दीन ने मदद करने से इनकार कर दिया. आरोप है कि इसके बाद संदीप ने उसे जान से मारने की धमकी दी. दबाव के बावजूद निजामुद्दीन संदीप की मदद करने के बजाय घर पहुंचकर डायल 112 पर पूरी घटना की सूचना दी. निजामुद्दीन ने बताया कि संदीप कूड़ा बिनने का काम करता था और वह खुद मजदूरी करता है.

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पुलिस ने गड्ढे के पास से किया पत्नि का शव बरामद

गोहाना शहर में तैनात एएसआई ने बताया कि सब्जी मंडी के पीछे किराए पर रहने वाले संदीप नाम के शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गड्ढे के पास से प्रियंका का शव बरामद किया, जिसे कट्टे में बंद कर वहां लाया गया था. गोहाना शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
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Published at : 25 May 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
Haryana Police Sonipat News HARYANA NEWS CRIME NEWS
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