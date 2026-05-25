Sonipat News: घरेलू विवाद बनी हत्या की वजह, पति ने पत्नी को मारकर गड्ढे के पास छिपाया शव

सोनीपत के गोहाना में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी. मामला गोहाना की सब्जी मंडी के पीछे स्थित एक किराए के मकान में रहने वाले परिवार का है. सूचना के बाद गोहाना शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पति ने पित्नी की हत्या कर साथियों के साथ छिपाया शव

जानकारी के अनुसार, संदीप नामक युवक अपनी पत्नी प्रियंका के साथ गोहाना की सब्जी मंडी के पीछे स्थित एक किराए के मकान में रहता था और घरेलू विवाद बढ़ने पर उसने अपनी पत्नी प्रियंका की हत्या कर दी. आरोप है कि वारदात के बाद संदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर शव को छिपाने की योजना बनाई और गड्ढा खोदकर प्रियंका के शव को दबाने के लिए ले गया.

संदीप ने इस काम में मदद के लिए अपने दोस्त निजामुद्दीन से भी संपर्क किया, लेकिन निजामुद्दीन ने मदद करने से इनकार कर दिया. आरोप है कि इसके बाद संदीप ने उसे जान से मारने की धमकी दी. दबाव के बावजूद निजामुद्दीन संदीप की मदद करने के बजाय घर पहुंचकर डायल 112 पर पूरी घटना की सूचना दी. निजामुद्दीन ने बताया कि संदीप कूड़ा बिनने का काम करता था और वह खुद मजदूरी करता है.

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पुलिस ने गड्ढे के पास से किया पत्नि का शव बरामद

गोहाना शहर में तैनात एएसआई ने बताया कि सब्जी मंडी के पीछे किराए पर रहने वाले संदीप नाम के शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गड्ढे के पास से प्रियंका का शव बरामद किया, जिसे कट्टे में बंद कर वहां लाया गया था. गोहाना शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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