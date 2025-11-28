हरियाणा: दो खिलाड़ियों की मौत पर गीता फोगाट बोलीं, 'जहां भी स्टेडियम बने हुए हैं वहां...'

हरियाणा में बीते दिनों में दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत हो गई. खिलाड़ियों की मौत के बाद खेल मंत्री और खेल विभाग की तरफ से इस घटना में एक्शन लिया गया है. साथ ही सभी जिलों के अधिकारियों को खराब उपकरणों को बदलने और निगरानी के आदेश दिए गए हैं. इस बीच पहलवान गीता फोगाट ने भी दुख जाहिर कियाहै. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुख की बात है. इस दुख की घड़ी में हमारी सांत्वना परिवार वालों के साथ हैं. एक परिवार का जवान बेटा चला जाता है उस पर उससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं होती.

खिलाड़ियों की मौत पर क्या बोलीं गीता फोगाट

इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "बचपन में सुनते थे कि किसी का जवान बेटा चला जाता है तो उनसे ज्यादा तकलीफ किसी को नहीं होती. यह बात आज जब मेरा खुद का बेटा है तो मैं समझ सकती हूं कि जिसका बेटा गया है उस पर क्या बीत रही होगी."

गीता फोगाट ने आगे कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हर कोई अलग-अलग तरह की बात करता है. कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती. बस काश रह जाता है. काश बास्केटबॉल के नेट को देख लिया होता, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है."

सुविधाओं को लेकर गीता फोगाट ने क्या कहा?

सुविधाओं को लेकर किए गए सवाल पर गीता फोगाट ने बताया, "मैं देखती हूं कि जितनी भी स्पोर्ट्स बिल्डिंग होती हैं और कहीं पर भी जहां स्टेडियम बने हुए हैं, वहां पर नई बिल्डिंगों पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि नया हो, लेकिन मैं चाहती हूं कि जो पुरानी बिल्डिंग या स्टेडियम में पुराने जो मैदान हैं उनकी देखरेख होनी चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "चाहे वह बास्केटबॉल का हो, हैंडबॉल का हो या पहलवानी का हो उनकी देखरेख उचित तरीके से होनी चाहिए और उनकी मरम्मत भी होती रहनी चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "यह हमारे दो होनहार खिलाड़ियों के साथ हुआ है, जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी है. यह आने वाले किसी खिलाड़ी के साथ न हो."