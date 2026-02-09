फरीदाबाद जिला जेल में संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या, कैदी अरुण चौधरी पर लगा आरोप

हरियाणा के फरीदाबाद जिला जेल से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. हाई सिक्योरिटी जेल में बंद संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई है. इस हत्या का आरोप उसी जेल में बंद कैदी अरुण चौधरी पर लगाया गया है. बताया जा रहा है कि सिर पर जोरदार चोट मारकर अब्दुल रहमान की हत्या की गई.

घटना देर रात की बताई जा रही है, जब जेल के अंदर यह वारदात हुई. जेल प्रशासन और पुलिस को जब घटना की जानकारी मिली तो तुरंत जांच शुरू कर दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

पाली गांव से गिरफ्तार हुआ था आरोपी अब्दुल रहमान

जानकारी के अनुसार, अब्दुल रहमान को 2 मार्च को गुजरात एटीएस ने फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार किया था. उसे फरीदाबाद के पाली गांव से पकड़ा गया था. गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से दो बम भी बरामद किए गए थे, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था. उस समय सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया था कि 19 वर्षीय अब्दुल रहमान अयोध्या में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था.

आरोपी अरुण चौधरी ने की रहमान की हत्या

वहीं, हत्या के आरोपी अरुण चौधरी को पहले जम्मू-कश्मीर से फरीदाबाद जेल में शिफ्ट किया गया था. वह भी हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद था. अब उसी पर अब्दुल रहमान की हत्या का आरोप लगा है.

फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन यह जांच कर रहे हैं कि जेल के अंदर इतनी बड़ी वारदात कैसे हुई, सुरक्षा में कहां चूक हुई और हत्या की असली वजह क्या थी. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस घटना में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं.

