गुरुग्राम में गैस विक्रेताओं की बैठक, कहा- अफवाहों से न घबराएं, घरेलू गैस की कमी नहीं

गुरुग्राम में इन दिनों कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर गैस विक्रेताओं में चिंता बढ़ गई है. इसी मुद्दे को लेकर शहर के गैस विक्रेताओं ने एक बैठक कर स्थिति पर चर्चा की. बैठक में यह तय किया गया कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा.

विक्रेताओं का कहना है कि फिलहाल शहर में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई बड़ी कमी नहीं है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की कमी से रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा कारोबार प्रभावित होने की आशंका है. साथ ही लोगों से गैस को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है. विक्रेताओं ने यह भी बताया कि एक बुकिंग के बाद दूसरी गैस बुकिंग 25 दिन बाद ही की जा सकेगी.

घरेलू सिलंडरों की सप्लाई को दी जाएगी प्राथमिकता- भरत यादव

हरियाणा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के प्रेजिडेंट भरत यादव ने बताया कि देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर बन रही स्थिति के बीच गुरुग्राम में गैस विक्रेताओं ने बैठक कर हालात पर चर्चा की. बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी स्थिति में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होने दी जाएगी और घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई को प्राथमिकता दी जाएगी.

शहर में एलपीजी सिलेंडरों की नहीं है कोई कमी- शशिकांत शर्मा

हरियाणा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन वाईस प्रेजिडेंट शशिकांत शर्मा ने कहा कि गैस एजेंसी संचालकों ने बताया कि शहर में फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और सभी एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. हालांकि 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई में कुछ कमी की आशंका जताई जा रही है. जिससे रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों की चिंता बढ़ सकती है.

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जरूरत के अनुसार ही बुक करें सिलेंडर- एसोसिएशन

हरियाणा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के अनुसार, घरेलू गैस की जमाखोरी रोकने के लिए एक बुकिंग के बाद दूसरी गैस बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर रखा गया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके. साथ ही, गैस विक्रेताओं ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जरूरत के अनुसार ही सिलेंडर बुक करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.

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