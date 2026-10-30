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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा: चुनाव आयोग ने SIR की तारीखों में किया बदलाव, अब 20 नवंबर तक मौका

हरियाणा: चुनाव आयोग ने SIR की तारीखों में किया बदलाव, अब 20 नवंबर तक मौका

चुनाव आयोग ने हरियाणा में SIR की प्रक्रिया की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया गया है क्योंकि हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने आपत्तियों की संख्या को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 30 Oct 2026 09:15 AM (IST)
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स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी विवाद के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ECI) आयोग ने हरियाणा समेत 6 राज्यों में  SIR की प्रक्रिया को टाल दिया है, या यूं कहें समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है.

हरियाणा में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) ने आयोग से SIR के लिए समयसीमा को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया था. ये अनुरोध हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा ही की गई थी क्योंकि आपत्तियों की संख्या काफी अधिक थी जिसे समय से पूरा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था. 

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आयोग ने SIR के लिए क्या बदलाव किए?

आयोग के मुताबिक, हरियाणा में अंतिम मतदाता सूची अब 30 नवंबर को जारी की जाएगी. हरियाणा में दावे और आपत्तियों के नपटारे की समय सीमा को बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया गया है जोकि पहले 10 नवंबर थी. हरियाणा में अब आपत्तियां दर्ज कराने (जिसमें गलत नाम हटवाना, फर्जी वोट की शिकायत, या नए दावे करना शामिल है) और नया वोट बनवाने के लिए (फॉर्म-6) आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 20 नवंबर तक जारी रहेगी. अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, या उसमें कोई गलती है तो वो 20 नवंबर तक अपनी शिकायत या आवेदन दर्ज कर सकेंगे.

आम जनता ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. साफ है कि अब दावों और आपत्तियों की जांच और निपटारे के लिए प्रशासन के पास भी  20 नवंबर तक का ही समय है क्योंकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर को किया जाएगा.  

इस बदलाव के क्या हैं मायने?

पिछले कुछ समय से जिस तरह से विपक्ष लाखों वोटों को हटाने के आरोप लगा रहा है और CEC को हटाने की मांग कर रहा है, उसको देखते हुए तारीखों में ये बदलाव काफी मायने रखता है. इससे वोटरों की सूची को तैयार करने के लिए प्रशासन को भी थोड़ा समय मिल जाएगा और लोगों को भी सुधार करवाने का समय मिलेगा. वास्तव में आयोग के भीतर चल रहे विवाद, न्यायिक कार्यवाहियों और फॉर्म-6 के आवेदनों की बढ़ती संख्या के कारण अंतिम वोटर लिस्ट को तय करने के लिए सभी प्रक्रिया को समय पर पूरा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था. कहीं न कहीं जनता और राजनीतिक दलों की भी आपत्तियों के कारण भी ये बदलाव किया गया है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 30 Oct 2026 09:15 AM (IST)
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