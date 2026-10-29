चांदनी चौक मार्च पर कांग्रेस का BJP पर हमला, 'दोहरा रवैया उजागर'

मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं, SIR और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक ने केंद्र की BJP सरकार पर निशाना साधा है। गठबंधन ने 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा आयोजित करने का ऐलान करते हुए लाखों लोगों से जुटने की अपील की है. वहीं, दिल्ली कांग्रेस ने चांदनी चौक में बीजेपी के मार्च को लेकर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि व्यापारियों के हितों की बात करने वाली पार्टी खुद बाजार में राजनीतिक गतिविधियों से कारोबार प्रभावित कर रही है.

दिल्ली कांग्रेस के महासचिव संगठन और पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने बीजेपी पर व्यापारियों के नाम का इस्तेमाल कर राजनीतिक दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एक ओर बीजेपी इंडिया ब्लॉक की रैली को व्यापारियों के नुकसान से जोड़कर रोकने का दुष्प्रचार कर रही है. वहीं दूसरी ओर चांदनी चौक जैसे व्यस्त कारोबारी इलाके में लाल किले से टाउन हॉल तक मार्च निकाल रही है.

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि, विपक्ष को अपने कार्यक्रमों के लिए पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि बीजेपी को भीड़भाड़ वाले बाजार में मार्च की इजाजत मिल जाती है. इससे, रैली रोकने के लिए कारोबार में नुकसान का हवाला देकर व्यापारियों को ढाल बनाने वाली बीजेपी का दोहरा रवैया उजागर होता है.

पीलीभीत में मतदाता सूची पर उठे सवाल

इंडिया ब्लॉक ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मतदाता सूची से जुड़ी कथित अनियमितताओं को चुनावी पारदर्शिता के लिए गंभीर मुद्दा बताया. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाल देते हुए कहा, मतदाता विवरण में संशोधन के लिए दर्ज 13,779 फॉर्म-8 प्रविष्टियों में से 10,470 स्वीकृत प्रविष्टियों में अनियमितताएं पाई गई हैं. जांच में संबंधित आवेदन और सहायक दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं मिले.

उस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई और संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए हैं.

गठबंधन का कहना है कि SIR के बाद EPIC नंबर समान रहने के बावजूद मतदाता का नाम और अन्य विवरण बदलने की शिकायतें गंभीर चिंता पैदा करती हैं. ऐसी स्थिति में मतदान के समय वास्तविक मतदाता की पहचान पर सवाल उठ सकते हैं और उसे अपने मताधिकार के इस्तेमाल में परेशानी हो सकती है.

फॉर्म-6, NRC और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल

इंडिया ब्लॉक ने फॉर्म-6 की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और नागरिकता संबंधी सवालों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जोड़ने की आशंका पर चिंता जताई है. गठबंधन का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया को NRC जैसी नागरिकता जांच से जोड़कर किसी भी नागरिक के मताधिकार को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए.

खास तौर पर गरीबों, मजदूरों और रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले प्रवासी कामगारों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए. गठबंधन के मुताबिक, दस्तावेजों की कमी या प्रशासनिक त्रुटियों के कारण किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं हटना चाहिए.

इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और मतदाता सूची तैयार करने की व्यवस्था में बढ़ते केंद्रीकरण पर भी सवाल उठाए हैं. उसका कहना है कि BLO और ERO जैसे जमीनी स्तर के अधिकारियों की भूमिका, स्थानीय सत्यापन और नागरिकों की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए. मतदाता सूची की प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए.

‘बैलेट पेपर से चुनाव कराओ’ का नारा

इंडिया ब्लॉक ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता का वोट ही सरकार बनाने का आधार होना चाहिए. गठबंधन मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, चुनाव आयोग की जवाबदेही और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है.

जनसभा में ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’, ‘लोकतंत्र बचाओ’, ‘मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’, ‘SIR रद्द करो’, ‘बैलेट पेपर से चुनाव कराओ’ और ‘मताधिकार की रक्षा करो, लोकतंत्र मजबूत करो’ जैसे नारे लगाए जाने का आह्वान किया गया है. गठबंधन ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे को संसद और सड़क, दोनों जगह उठाएगा. उसका कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और हर पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा जरूरी है.

बैठक में गठबंधन के ये नेता रहे मौजूद

जनसभा की तैयारियों से जुड़ी बैठक में दिल्ली कांग्रेस के महासचिव संगठन अनिल भारद्वाज, अनुज आत्रेय, CPI(M) के अनुराग सक्सेना, CPI के प्रो. दिनेश वर्ष्णय, RJD के नवल किशोर और आईन अहमद, फॉरवर्ड ब्लॉक के धर्मेन्द्र वर्मा, RSP के आर.एस. डागर तथा CPI(ML) की श्वेता मौजूद रहीं. इंडिया ब्लॉक ने दिल्ली की जनता से 1 नवंबर को रामलीला मैदान पहुंचकर चुनावी पारदर्शिता और मताधिकार की रक्षा की मांग को समर्थन देने की अपील की है.मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं, SIR और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक ने केंद्र की BJP सरकार पर निशाना साधा है.