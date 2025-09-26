Haryana: बल्लभगढ़ में पिता ने दो बेटियों को मारकर की आत्महत्या, पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में था शख्स
Haryana News: बल्लभगढ़ सेक्टर 8 में 30 वर्षीय निखिल गोस्वामी ने दो नाबालिग बेटियों को मारने के बाद खुदकुशी कर ली. उसकी पत्नी की हाल ही में प्रसव के दौरान मौत हो गई थी.
बल्लभगढ़ सेक्टर 8 में गुरुवार (25 सितंबर) को एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई. पुलिस ने बताया कि 30 वर्षीय निखिल गोस्वामी ने अपने घर पर अपने दो नाबालिग बेटियों को कथित तौर पर मारने के बाद खुदकुशी कर ली.
पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में था पिता
पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला है कि निखिल गोस्वामी लगभग दो महीने पहले प्रसव के दौरान अपनी पत्नी पूजा की मौत के बाद डिप्रेशन में था. यह घटना उनके परिवार के लिए पहले से ही बहुत भारी झटका साबित हुई थी.
पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, इसलिए घटना के कारणों की पूरी जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है.
पुलिस ने मृतक की पहचान निखिल गोस्वामी के रूप में की है. निखिल एक निजी कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में काम करते थे. उनकी शादी 2019 में पूजा से हुई थी. इस परिवार में दो बेटियां थीं सिद्धि, जिसकी उम्र 2 साल थी, और रिद्धि, जो हाल ही में जन्मी थी.
पुलिस ने बताया कि गुरुवार को निखिल ने अपनी बेटियों को कथित तौर पर छत के पंखे से लटकाकर मार दिया. इसके बाद निखिल दूसरे कमरे में गया और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पड़ोसियों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी.
पुलिस की जांच जारी
पुलिस ने बताया कि उन्होंने घटना स्थल का मुआयना किया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि अभी शुरुआती जांच जारी है और पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.
पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने कहा, "यह एक बहुत ही दुखद और संवेदनशील मामला है. हम परिवार और पड़ोसियों से मदद लेकर जांच को आगे बढ़ा रहे हैं."
पड़ोसियों का कहना है कि निखिल अक्सर पत्नी की मौत के बाद बहुत उदास रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई हिंसक रुझान नहीं दिखाया. पड़ोसी अब भी इस घटना की खबर से सदमे में हैं और पूरी कॉलोनी में शोक का माहौल है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL