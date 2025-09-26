गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) ने शहर में चल रही सभी बसों के लिए नया किराया लागू कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि यह नया किराया 24 सितंबर से प्रभावी हो गया है. इस बदलाव का मकसद बस सेवाओं को और पारदर्शी, न्यायसंगत और किफायती बनाना है.

कितना होगा किराया

जीएमसीबीएल की ‘गुरुगमन’ बसों में अब यात्रियों को दूरी के अनुसार किराया देना होगा. 6 किलोमीटर तक की यात्रा पर बस में सफर करने वाले यात्रियों से 10 रुपये, 6 से 13 किलोमीटर की दूरी पर 20 रुपये और 13 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर 30 रुपये एकमुश्त लिए जाएंगे.

अधिकारियों का कहना है कि यह नया ढांचा सार्वजनिक परिवहन को दीर्घकालिक स्थिरता देने और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

बसों की संख्या और मार्ग

अब गुरुग्राम में जीएमसीबीएल की कुल 150 आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बसें चल रही हैं. ये बसें शहर के 23 प्रमुख मार्गों पर यात्रियों को जोड़ती हैं. इसमें आवासीय इलाकों के साथ-साथ व्यावसायिक क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है.

यात्रियों को बसों के मार्ग और किराए की पूरी जानकारी ‘गुरुगमन ऐप’ के जरिए भी मिल जाएगी. ऐप से टिकट खरीदना भी आसान हो गया है. अधिकारियों ने बताया कि यह ऐप इस बात को सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को बस सेवा के बारे में सभी जानकारी एक ही जगह पर मिले और उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो.

सुविधाओं में होगा सुधार

जीएमसीबीएल ने यह भी कहा कि नई किराया संरचना के साथ बस सेवाओं में सुधार किया जाएगा. बसों में सफर अब और आरामदायक, सुरक्षित और समय पर होगा. पर्यावरण के लिहाज से भी इन बसों का डिजाइन आधुनिक और हरित (eco-friendly) है.

शहर के नागरिकों का कहना है कि नया किराया थोड़ा महंगा जरूर लगा, लेकिन यात्रा की सुविधा और बसों की समय पर उपलब्धता इसे उचित बनाती है. कई लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐप से टिकट खरीदने की सुविधा उनके लिए बड़ी मदद है.