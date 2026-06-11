Ambala News: अंबाला में तूफान का कहर: हाईवे पर 3 कैंटर पलटे, कई पेड़ उखड़े

हरियाणा के अंबाला में गुरुवार सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. घने काले बादल छा गए और धूल भरी तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. इस भयानक तूफान ने नेशनल हाईवे 152-D पर खौफनाक मंजर पैदा कर दिया.

तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि हाईवे पर चल रहे तीन बड़े कैंटर सड़क पर ही पलट गए. पंजाब के मोहाली से खाली कैंटर लेकर गुरुग्राम जा रहे चालकों ने हवा की तेजी देखकर गाड़ियां रोक ली थीं, लेकिन कुदरत का कहर ऐसा था कि खड़े-खड़े कैंटर ताश के पत्तों की तरह पलट गए.

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कई जगहों पर उखड़े पेड़

तेज हवाओं ने अंबाला के कई इलाकों में भारी पेड़ उखाड़ दिए और बिजली के खंभे भी गिर गए. इससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई.

प्रशासन की टीमें सक्रिय

प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर पेड़ों को हटाने और हाईवे को साफ करने का काम कर रही हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह-सुबह का यह तूफान देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले गया. मौसम विभाग ने इस क्षेत्र में आंधी और बारिश की चेतावनी पहले ही जारी की थी, लेकिन इस बार तूफान की तीव्रता अनुमान से कहीं ज्यादा थी.

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