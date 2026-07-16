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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत: बिना लाइन बंद किए टावर पर चढ़ाया, करंट लगने से युवक की मौत, 10 दिन बाद जाना था विदेश

पानीपत: बिना लाइन बंद किए टावर पर चढ़ाया, करंट लगने से युवक की मौत, 10 दिन बाद जाना था विदेश

Panipat News In Hindi: पानीपत रिफाइनरी के पास टावर पर काम करते समय करंट लगने से 19 वर्षीय मोहित की दर्दनाक मौत हो गई. परिजनों ने ठेकेदार और बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है.

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Updated at : 16 Jul 2026 09:39 PM (IST)
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हरियाणा के पानीपत रिफाइनरी के पास लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक टावर पर काम करते समय हाई-वोल्टेज करंट की चपेट में आने से 19 वर्षीय एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान करनाल जिले के गांव बाल राजपुतान निवासी मोहित (19 वर्ष) के रूप में हुई है. हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों ने ठेकेदार और बिजली निगम के कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है.

जानकारी के मुताबिक, मोहित पिछले करीब 6 महीने से ठेकेदार बल्लेराम के पास टावर पर काम सीख और कर रहा था. बुधवार, 15 जुलाई 2026 को रिफाइनरी के पास स्थित एक साइट पर टावर का काम चल रहा था. परिजनों का आरोप है कि लाइन में हाई-वोल्टेज करंट दौड़ रहा था, लेकिन ठेकेदार और वहां मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने बिजली विभाग से लाइन का शटडाउन (बिजली आपूर्ति बंद) नहीं करवाया. इसी लापरवाही के चलते जैसे ही मोहित टावर पर ऊपर पहुंचा, वह करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलसने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

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10 दिन बाद जाना था विदेश, टूट गए सपने

मोहित दो भाइयों में सबसे छोटा था और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए विदेश जाने का सपना देख रहा था. रोते-बिलखते परिजनों ने बताया कि मोहित की विदेश जाने की पूरी फाइल तैयार हो चुकी थी. आगामी 10 दिनों के भीतर ही उसके सभी जरूरी दस्तावेजों की फाइनल वेरिफिकेशन (सत्यापन) होनी थी. लेकिन उसकी फाइल पूरी होने और विदेश जाने का सपना साकार होने से पहले ही इस घोर लापरवाही ने उसकी जान ले ली.

दोषियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पानीपत के नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. मृतक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर बिना शटडाउन काम कराने वाले ठेकेदार बल्लेराम और संबंधित बिजली निगम के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है.

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Published at : 16 Jul 2026 09:39 PM (IST)
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