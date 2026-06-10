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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणारेणु भाटिया ने अपने बयान पर मांगी माफी, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा

रेणु भाटिया ने अपने बयान पर मांगी माफी, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा

Renu Bhatia News: नर्सों के खिलाफ बयान के लिए माफी की मांग किए जाने के बीच, हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने मंगलवार को पद से इस्तीफा दे दिया. इस बीच उन्होंने प्रतिक्रिया दी है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 Jun 2026 07:44 PM (IST)
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हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने मंगलवार (9 जून) को अपने पद से इस्तीफा दिया था. उनका इस्तीफा एक बयान के बाद विवाद के बीच आया था. महिला आयोग की अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद रेणु भाटिया की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा, "आज आपके बीच धन्यवाद करने और विदा लेने के लिए आई हूं. मैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके यह पद दिया."

भाटिया ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, "नायब सिंह सैनी ने मुझ पर अधिक विश्वास कर दूसरे कार्यकाल का मौका दिया. मैंने प्रयास किया कि इन साढ़े चार सालों में सबसे बेहतर कार्य करके दिखाऊं. यदि कभी कहीं मुझसे किसी काम में गलती हुई हो, यदि कभी कहीं मेरी वजह से किसी को दुख हुआ हो, यदि कभी मेरी वजह से किसी काम में देरी हुई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूं. क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है और वही मैंने अपनाया है."

जो बेटी इस कमरे तक आए सभी का हल हो- रेणु भाटिया

रेणु भाटिया ने आगे कहा, "मैं सभी बेटियों को दुआ देकर जाती हूं कि जो बेटी इस स्तर तक, इस कमरे तक आए उसकी हर परेशानी हल हो." उन्होंने कहा, "जो भी इस कुर्सी पर मेरे बाद बैठे वो सभी बेटियों को अपनी बेटी की निगाह से सभी बेटियों की परेशानियों को अपने परिवार की परेशानी समझ कर हल करे."

रेणु भाटिया ने बताया, "मैंने अपने साढ़े चार साल गीता के उद्देश्यों के अनुसार किया है और मैं इस गीता की कसम खाकर कहती हूं कि मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया. मैंने प्रयास किया कि मैं सबको सुख दे सकूं. सबके लिए मैं वो कार्य कर सकूं जिसकी वे उम्मीद लेकर आया है. मैं इन्हीं गीता के शब्दों के साथ आज इस कुर्सी से विदा लेती हूं."

सीएम नायब सैनी को सौंपा इस्तीफा

रेणु भाटिया ने सिविल अस्पताल के 62 वर्षीय चिकित्सक को 15 वर्षीय लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद कुरुक्षेत्र का दौरा किया था. महिला आयोग की अध्यक्ष ने कथित लापरवाही के लिए अस्पताल की नर्सों और अधिकारियों को फटकार लगाई थी. मंगलवार को भाटिया ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया.  

अपने पत्र में चार साल से अधिक समय तक आयोग की प्रमुख रहीं भाटिया ने कहा कि वह महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रहेंगी. अपने पत्र में कहा, ‘‘मैं इस पद से इस्तीफा दे रही हूं. इसलिए, कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार करें.’’ उन्होंने कहा, "मैं 20 दिनों के लिए जापान जा रही हूं और फिर अमेरिका में अपनी बेटी से मिलने जाऊंगी. मैं तीन महीने के लिए बाहर रहूंगी. चूंकि आम तौर पर 10-15 दिनों की छुट्टी मिलती है और मैं इससे अधिक समय के लिए बाहर रहूंगी, इसलिए मैंने कहा कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए."

हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने दिया इस्तीफा, एक बयान से हो गया था विवाद

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
Renu Bhatia Haryana Women Commission Chandigarh News HARYANA NEWS
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