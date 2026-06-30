Watch: अंबाला में 4 साल का मासूम 220 फुट गहरे बोरवेल में गिरा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

हरियाणा के अंबाला जिले के बराड़ा क्षेत्र के धनौरा गांव में मंगलवार (30 जून) को चार साल बच्चा 220 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया जिसे निकालने के प्रयास जारी हैं. यह हादसा उस समय हुआ जब धनौरा निवासी निर्भय अपने पिता के साथ खेत में अपने दादा के लिए खाना लेकर गया था.

खेलते समय निर्भय का पैर फिसल गया और वह खुले बोरवेल में जा गिरा. सूचना मिलते ही उपायुक्त (डीसी) अजय सिंह तोमर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और सेना की टीमों ने संयुक्त रूप से बचाव अभियान शुरू कर दिया है.

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सेना से मांगी गई मदद

डीसी तोमर ने बताया कि यह घटना सुबह करीब साढ़े छह बजे हुई. उन्होंने कहा कि बोरवेल की चौड़ाई लगभग नौ इंच है. उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की टीम विशेष उपकरणों के साथ मौके पर मौजूद है और सेना से भी सहायता मांगी गई है. बचाव अभियान लगातार जारी है.

पिता के साथ गया था खेत

निर्भय के दादा करनैल सिंह सुबह-सुबह खेत में काम करने चले गए थे. बाद में निर्भय के पिता मनजीत उनके लिए खाना लेकर खेत पहुंचे. निर्भय ने भी अपने पिता के साथ जाने की जिद की, जिस पर वह उसे अपने साथ ले गए.

खेलते खेलते बोरवेल में गिरा मासूम

खेत पहुंचने के बाद मनजीत काम में लग गए और करनैल सिंह खाना खाने लगे. निर्भय पहले अपने दादा के पास बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद खेलने लगा. खेलते-खेलते उसकी नजर खुले बोरवेल पर पड़ी और वह उसमें मिट्टी डालने लगा. बोरवेल के आसपास की गीली मिट्टी के कारण नीचे झांकते समय उसका पैर फिसल गया और वह बोरवेल में गिर गया.

मनजीत ने बताया कि अचानक तेज आवाज सुनकर उनका ध्यान उधर गया. वे तुरंत बोरवेल के पास पहुंचे और निर्भय को आवाज लगाई. शुरुआत में निर्भय के पिता, दादा और आसपास के ग्रामीणों ने अपने स्तर पर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद सुबह करीब साढ़े सात बजे प्रशासन को घटना की सूचना दी गई.

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