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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत में कोचिंग के बहाने सुनसान फैक्ट्री में नाबालिग को ले गईं सहेलियां, युवक ने किया रेप

पानीपत में कोचिंग के बहाने सुनसान फैक्ट्री में नाबालिग को ले गईं सहेलियां, युवक ने किया रेप

Panipat Minor Girl Rape: पानीपत में सहेलियों ने नाबालिग को जाल में फंसाकर नाबालिग को कोचिंग जाने के बहाने बुलाया. इसके बाद सुनसान फैक्ट्री में ले जाकर युवक ने रेप किया.

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Updated at : 29 Jun 2026 02:45 PM (IST)
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पानीपत के थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसकी ही सहेलियों ने कोचिंग जाने के बहाने घर से बुलाया और फिर जबरन गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान फैक्ट्री ले गईं. वहां गाड़ी ड्राइवर युवक ने नाबालिग की बेबसी का फायदा उठाते हुए उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. 

शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी युवक और साजिश में शामिल लड़कियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. पुलिस आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है.

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सहेलियां ही निकलीं आस्तीन का सांप

सदर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, मूल रूप से पंजाब के पटियाला जिले की रहने वाली और वर्तमान में पानीपत के एक गांव में रह रही 16 वर्षीय लड़की ने बताया कि उसकी शिवानी नाम की एक लड़की से जान-पहचान थी. वारदात के दिन शिवानी ने उसे कोचिंग चलने के बहाने घर से बाहर बुलाया. 

जब पीड़िता बाहर आई, तो शिवानी के साथ उसकी बहन और दो अन्य लड़कियां भी एक गाड़ी में मौजूद थीं. उन्होंने पीड़िता को जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया. जब पीड़िता ने रास्ते में पूछा कि वे कहां जा रहे हैं, तो आरोपी लड़कियों ने कोई जवाब नहीं दिया.

फैक्ट्री में लड़कियों ने पकड़ कर रखा

आरोपी लड़कियां पीड़िता को लेकर एक गांव की तरफ बनी एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंचीं और गाड़ी रोक दी. वहां फैक्ट्री के अंदर लड़कियां पीड़िता को जबरदस्ती खींच कर ले गईं. जब उसने विरोध किया, तो आरोपी शिवानी, उसकी बहन और अन्य लड़कियों ने पीड़िता को कसकर पकड़ लिया. इसी दौरान गाड़ी चलाने वाले आरोपी युवक, जिसकी पहचान रोहित के रूप में हुई है, उसने पीड़िता के साथ अश्लील छेड़खानी करना शुरू कर दिया.

पीड़िता ने वहां मौजूद एक अन्य अज्ञात व्यक्ति से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसने भी कोई सहायता नहीं की. इसके बाद मुख्य आरोपी रोहित ने नाबालिग पीड़िता के साथ जबरन रेप किया. वारदात के बाद आरोपियों ने धमकी दी कि यदि इस बारे में किसी को भी या माता-पिता को बताया, तो वे उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे.

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Published at : 29 Jun 2026 02:48 PM (IST)
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Haryana Police Panipat News HARYANA NEWS
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