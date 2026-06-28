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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाAmbala News: अंबाला केअस्पताल से लापता महिला की कार में मिली लहूलुहान लाश, गले पर मिले चाकू के निशान

Ambala News: अंबाला केअस्पताल से लापता महिला की कार में मिली लहूलुहान लाश, गले पर मिले चाकू के निशान

Ambala News In Hindi:अंबाला में अस्पताल से लापता हुई महिला की लाश एक युवक की कार में लहूलुहान हालत में मिली है. गले पर चाकू के निशान पाए गए हैं; आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 28 Jun 2026 10:34 PM (IST)
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हरियाणा के अंबाला से एक बेहद ही चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला मामला सामने लाया गया है. अंबाला के गोबिंदगढ़ गांव में एक युवक के घर के बाहर खड़ी कार में महिला की लहूलुहान लाश मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है. पुलिस द्वारा महिला के शव को कब्जे में लेकर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान मनिंदर के रूप में हुई है, जो शादीशुदा थी और अंबाला के सेक्टर-8 इलाके में रह रही थी. बताया गया है कि वह शनिवार शाम से ही बलदेव नगर इलाके के एक अस्पताल से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी. इस मामले में मॉडल टाउन चौकी में गुमशुदगी की एफआईआर (FIR) भी दर्ज कराई गई थी.

रविवार (28 जून) सुबह उसका शव मनिंदर नाम के ही एक युवक के घर के बाहर खड़ी उसी की कार की पिछली सीट पर बरामद किया गया. शव को देखते ही परिजनों और पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि मृतका के गले पर चाकू के गहरे निशान देखे गए, जिससे स्पष्ट रूप से हत्या की पुष्टि की जा रही है.

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आरोपी युवक का मोबाइल स्विच ऑफ

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी मनिंदर कल रात से अपने घर नहीं लौटा था. सुबह जब उसकी मां और परिजनों द्वारा उसे फोन मिलाया गया, तो उसका मोबाइल नंबर लगातार स्विच ऑफ बताया जा रहा था. शक होने पर जब घर के बाहर खड़ी मनिंदर की कार को चेक किया गया, तो पिछली सीट पर महिला की लाश पाई गई.

प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है मामला

बलदेव नगर थाना प्रभारी (SHO) धर्मवीर सिंह द्वारा बताया गया कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें, सीन ऑफ क्राइम टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को तुरंत मौके पर भेजा गया. प्राथमिक जांच में इस पूरी वारदात को प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.

फिलहाल, पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फरार आरोपी मनिंदर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कप्तान के निर्देश पर 3 विशेष टीमें गठित की गई हैं. पुलिस द्वारा दावा किया गया है कि जल्द ही आरोपी को काबू कर इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा.

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Input By : पियूष जैन
Published at : 28 Jun 2026 10:33 PM (IST)
Tags :
Ambala News HARYANA NEWS
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