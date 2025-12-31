Ahmedabad Flower Show: गुजरात में अहमदाबादवासी जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. वह 'साबरमती रिवरफ्रंट फ्लावर शो' नए साल की पहली सुबह यानी 1 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. आगंतुकों के लिए खुशखबरी यह है कि अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के टिकट की दरों में कटौती की गई है. अगर आप भी परिवार के साथ यहां जाने की योजना बना रहे हैं तो टिकट बुकिंग और मुफ्त प्रवेश के नियमों को विशेष रूप से जान लें.

जानें टिकट की नई कीमतें और वीआईपी स्लॉट

नगर आयुक्त ने आगंतुकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए टिकट की दरों में राहत दी गई है. संशोधित मूल्य सूची के अनुसार सामान्य दिन (सोमवार से शुक्रवार)12 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए टिकट की दर 80 रुपये रहेगी (जो पहले 120 रुपये थी). वीकेंड और छुट्टियां (शनिवार-रविवार): छुट्टी के दिनों में टिकट की दर 100 रुपये रहेगी (जो पहले 150 रुपये थी).

वीआईपी एंट्री: जो लोग भीड़भाड़ के बिना शांति से फ्लावर शो का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए सुबह 8:00 से 9:00 और रात 10:00 से 11:00 बजे तक का वीआईपी स्लॉट रखा गया है, जिसका शुल्क 500 रुपये है. कॉम्बो ऑफर: आगंतुक 'अटल ब्रिज' और फ्लावर शो दोनों की यात्रा एक साथ करने के लिए कॉम्बो टिकट भी खरीद सकेंगे.

किसे मिलेगा मुफ्त प्रवेश और छूट?

एएमसी ने बच्चों और युवाओं के लिए विशेष व्यवस्था की है. 12 साल से छोटे बच्चों, नगर निगम स्कूलों के छात्रों, दिव्यांग नागरिकों और देश के सैनिकों को पूरी तरह से मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा. इसके अलावा, निजी स्कूल के छात्र अगर स्कूल के टूर के रूप में आते हैं तो सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक मात्र 10 रुपये के टोकन दर पर प्रवेश दिया जाएगा.

ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया

अब आप लंबी कतारों में खड़े हुए बिना घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं. एएमसी के जारी क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन करें. खुलने वाले पेज पर नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें. फ्लावर शो या कॉम्बो टिकट चुनें और भुगतान करें. भुगतान सफल होते ही आपके मोबाइल पर टिकट आ जाएगा.

विशेष नोट: ऑनलाइन टिकट 'नॉन-रिफंडेबल' है, यानी रद्द नहीं होगा. अगर पैसे कटने के बाद टिकट न दिखे तो वेबसाइट पर 'डाउनलोड टिकट' विकल्प में मोबाइल नंबर डालकर टिकट प्राप्त किया जा सकता है, जो लोग स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए रिवरफ्रंट के सामने वाले प्लॉट में ऑफलाइन टिकट काउंटर भी शुरू किए गए हैं.