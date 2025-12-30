Gujarat Weather: कच्छ, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में बादल छाए रहने के बीच ठंड बढ़ेगी, खासकर 30 तारीख से राज्य के मौसम में थोड़ा बदलाव हो सकता है, यानी इस दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी. खासकर उत्तर गुजरात, पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ जिलों में ठंड बढ़ने का अनुमान है.

तापमान में 10 से 12 डिग्री की गिरावट होने की संभावना

बनासकांठा, साबरकांठा में तापमान 10 से 12 डिग्री तक गिर सकता है. सौराष्ट्र की बात करें तो जूनागढ़, राजकोट, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ में भी तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ेगी और तापमान में 10 से 12 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है. इसके अलावा, मध्य गुजरात में भी रात का तापमान अपेक्षाकृत कम हो सकता है और ठंड बढ़ सकती है. इसके अलावा, कच्छ के इलाके में तापमान 10 डिग्री से नीचे जाने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 3 जनवरी के बाद गुजरात के कुछ जिलों में हवा की स्पीड भी थोड़ी बढ़ सकती है.

सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन गुजरात में उस अनुपात में ठंड नहीं थी. ठंड सिर्फ सुबह और देर रात को ही महसूस हुई, जबकि दोपहर में गर्मी जैसी गर्मी महसूस हुई. इस तरह, दिसंबर खत्म होने के बावजूद गुजरात के ज्यादातर जिलों में ठंड न के बराबर थी. हालांकि, अब मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, जनवरी की शुरुआत में जैसे-जैसे तापमान गिरेगा, गुजरात में ठंड बढ़ेगी.

नए साल पर होगा ठंड का एहसास

अहमदाबाद समेत पूरे राज्य में धीरे-धीरे ठंड बढ़ रही है. बीती रात का तापमान 14.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक, नए साल की शुरुआत से ही अहमदाबाद समेत पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिनों में राज्य में न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री की गिरावट आएगी. जिससे ठंड और बढ़ेगी बीती रात 10.4 डिग्री के साथ नलिया राज्य का सबसे ठंडा शहर रहा. तो, राजधानी गांधीनगर में तापमान 12.8 डिग्री और भुज में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. अहमदाबाद में इस साल दिसंबर में ठंड बहुत कम रही.

कहां होगी बारिश?

IMD के मुताबिक, 31 दिसंबर को उत्तर भारत के पांच राज्यों में मौसम खराब होने की उम्मीद है. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर और हरियाणा में बारिश की चेतावनी जारी की गई है. बारिश के बाद इन राज्यों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक तमिलनाडु के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.