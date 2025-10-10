Gujarat News: गुजरात के बनासकांठा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने गुस्से में आकर अपने ही स्कूटर को शोरूम के सामने आग के हवाले कर दिया. यह पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बताया जा रहा है कि स्कूटर में तकनीकी खराबी थी और शिकायत के बाद भी शोरूम ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज होकर व्यक्ति ने यह कदम उठाया.

स्कूटर में आग लगी देख हैरान हुए लोग

मामला बनासकांठा जिले के पालनपुर इलाके का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, स्कूटर मालिक ने दावा किया कि कुछ दिन पहले उसने नया स्कूटर खरीदा था. लेकिन कुछ ही दिनों में स्कूटर में समस्या आने लगी. उसका कहना है कि चलते वक्त स्कूटर का स्टीयरिंग और टायर का कनेक्शन टूट गया, जिससे वह सड़क पर गिरते-गिरते बचा. उसने यह बात शोरूम वालों को बताई और मरम्मत के लिए कई बार गुहार लगाई, लेकिन उनकी तरफ से कोई समाधान नहीं मिला.

कई दिनों तक चक्कर काटने और सुनवाई न होने से परेशान होकर युवक ने गुरुवार को गुस्से में आकर स्कूटर शोरूम के सामने लाकर आग लगा दी. देखते ही देखते स्कूटर धू-धू कर जल उठा. वहां मौजूद लोग यह नजारा देखकर हैरान रह गए. किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. पुलिस ने बताया कि व्यक्ति का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि वह अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहता था. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों यानी स्कूटर मालिक और शोरूम प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है.