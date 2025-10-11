Video: पैर में फंसी रस्सी, गाय ने शख्स को आधा किलोमीटर तक घसीटा, वडोदरा का वीडियो वायरल

Gujarat News: गुजरात के वडोदरा शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां आवारा पशुओं को पकड़ने गई नगर निगम की ढोर पार्टी टीम के एक कर्मचारी के साथ बड़ा हादसा हो गया. दरअसल, जब टीम वारसिया इलाके में आवारा गायों को पकड़ने पहुंची, तभी एक गाय अचानक बेकाबू होकर दौड़ पड़ी और कर्मचारी को अपने साथ करीब आधा किलोमीटर तक घसीटती चली गई.

नजारा देखकर दंग हुए लोग

पूरा हादसा पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ढोर पार्टी का एक कर्मचारी गाय को पकड़ने के लिए रस्सी डालने की कोशिश कर रहा था. जैसे ही रस्सी गाय के गले में फंसी, वह अचानक घबरा गई और तेजी से दौड़ने लगी. इस दौरान कर्मचारी के हाथ में फंसी रस्सी उसके शरीर में उलझ गई और वह संतुलन खोकर सड़क पर घिसटता चला गया.

Worker dragged by cow in Vadodara incident caught on CCTV



A Vadodara Municipal Corporation cattle squad worker had a narrow escape while catching a stray cow. During the operation, his leg got tangled in the rope tied to the cow, putting his life at risk. The frightened cow ran… pic.twitter.com/4gaDrNRsaW — Our Vadodara (@ourvadodara) October 10, 2025

देखते ही देखते गाय आधा किलोमीटर तक दौड़ी और कर्मचारी को अपने साथ घसीटती रही. आसपास मौजूद लोग यह नजारा देखकर दंग रह गए और कुछ ने तुरंत मदद करने की कोशिश की. आखिरकार, जब गाय की रफ्तार धीमी हुई, तब लोगों ने किसी तरह कर्मचारी को छुड़ाया.

घायल कर्मचारी को पहुंचाया गया अस्पताल

इस हादसे में ढोर पार्टी का कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके शरीर के कई हिस्सों में खरोंचें और चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को बुलाया और घायल कर्मचारी को इलाज के लिए एसएसजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.