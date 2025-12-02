Gujarat Weather: गुजरात में बदलेगा मौसम का मिजाज, बेहद ठंडी होंगी रातें, हेल्थ एडवाइजरी जारी
Weather Updates: गुजरात में ठंड तेजी से बढ़ रही है. अगले सात दिन मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 8 दिसंबर के आसपास हल्की बारिश और आंधी की संभावना है. 18-24 दिसंबर के बीच बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है.
Gujarat Weather News: गुजरात में सोमवार की रात के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. अचानक आई ठंड से लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं. तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग (IMD) और मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल के अनुसार, दिसंबर का महीना राज्य के लिए और ठंड भरा रहने वाला है. हालांकि बारिश की संभावना बहुत कम है, जिससे आम लोगों के साथ-साथ किसानों को भी राहत मिलेगी.
अगले 7 दिनों तक रहेगा शुष्क मौसम
मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली समेत लगभग पूरे राज्य में अगले सात दिनों तक तेज बदलाव देखने की संभावना नहीं है. न्यूनतम तापमान में थोड़ा-बहुत उतार-चढ़ाव संभव है पर मौसम का रुख शुष्क बनाए रहेगा. बारिश या अधिक नमी की फिलहाल कोई संभावना नहीं जताई गई है. इस वजह से जहां एक ओर ठंड बढ़ेगी, वहीं खेतों में काम कर रहे किसानों को लगातार बारिश या बादल की चिंता नहीं होगी.
दिसंबर में हो सकती है हल्की बारिश
मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने बताया कि 8 दिसंबर के आसपास एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ गुजरात तक पहुंच सकता है. इसके असर से उत्तर और मध्य गुजरात के कुछ हिस्सों में बादल छाने की स्थिति बन सकती है. कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है. हालांकि IMD का कहना है कि दिसंबर में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन रातें ठंडी होंगी और न्यूनतम तापमान में गिरावट बनी रहेगी.
आंधी-तूफान की आशंका, किसानों को सतर्क रहने की सलाह
5 से 10 दिसंबर के बीच राज्य के कुछ इलाकों में हवा की गति बढ़ सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान आंधी-तूफान की संभावना है, जिसका असर खेतों में खड़ी फसलों पर पड़ सकता है. किसानों को सलाह दी गई है कि वह मौसम के बदलाव पर लगातार नजर रखें. IMD की रिपोर्ट के अनुसार, ला नीना की स्थिति के कारण इस बार पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में ठंडी हवाएं ज्यादा चलेंगी और कोल्ड वेव के दिन बढ़ेंगे. इसका सीधा असर गुजरात पर भी पड़ेगा.
महीने के तीसरे सप्ताह में बड़ा बदलाव संभव
18 से 24 दिसंबर के बीच एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के आने की भविष्यवाणी की गई है. बंगाल की खाड़ी में बनने वाले दबाव क्षेत्र के कारण अरब सागर से नमी आएगी, जिससे तेज हवाओं और आंधी की स्थिति बन सकती है. यह समय किसानों के लिए चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि मौसम अचानक करवट ले सकता है.
अंबालाल पटेल ने बताया कि आज से ही उत्तर गुजरात के पाटन, सामी, हरजी, साबरकांठा, पंचमहाल, बनासकांठा और गांधीनगर में ठंड और तेज महसूस होगी. रातें काफी ठंडी रहेंगी जबकि दिन में हल्की धूप मिलेगी. IMD ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है.
