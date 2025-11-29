हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अहमद पटेल के बेटे फैसल की पोस्ट ने मचाया सियासी घमासान, अब बहन मुमताज बोलीं- 'मुझे इससे...'

Mumtaz Patel News: कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे भाई फैसल के विचार और निर्णय पूरी तरह से उनके अपने हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Nov 2025 04:15 PM (IST)
कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने कांग्रेस से अलग एक नए ग्रुप की शुरुआत करने की बात कहकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी बहन भी उनसे जुड़ सकती हैं. अब उनकी बहन मुमताज पटेल ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने भाई के दावे का खंडन करते हुए किसी नई राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनने के इरादे से इनकार किया है.
 
मुमताज पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''मैं बस स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी नई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने या किसी नई पहल का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं है. मेरे भाई के विचार और निर्णय पूरी तरह से उनके अपने हैं. कृपया मुझे इससे न जोड़ें. धन्यवाद.''

फैसल पटेल ने क्या लिखा?

अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल का सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीन शॉर्ट वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने लिखा है, ''मैं कांग्रेस पार्टी को तोड़कर एक नया ग्रुप बनाने की सोच रहा हूं. इस पार्टी का नाम कांग्रेस (एपी) रखा जाएगा. मेरी बहन मुमताज पटेल भी इसमें शामिल हो सकती हैं.''

मुमताज ने भी कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए थे सवाल

हाल ही में बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद मुमताज पटेल ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने लिखा था, ''कोई बहाना नहीं, न कोई आरोप और ना ही आत्मचिंतन. अब अपने भीतर झांककर सच्चाई को स्वीकार करने का समय है. अनगिनत वफादार जमीनी कार्यकर्ता, जो हर मुश्किल हालात में पार्टी के साथ रहे हैं, वो कब तक सफलता का इंतजार करेंगे?'' उन्होंने ये भी आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता कुछ ऐसे लोगों के हाथों में केंद्रित होने के कारण, जो जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं और बार-बार इस पुरानी पार्टी की पराजय के लिए ज़िम्मेदार हैं.

कुछ महीने पहले फैसल पटेल ने केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ भी की थी और कहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है. हालांकि उन्होंने इस दौरान ये भी कहा था कि वो कांग्रेस से नाराज नहीं हैं और सार्वजनिक जीवन से कुछ दिन का ब्रेक लिया है. गौरतलब है कि दिवंगत दिग्गज नेता अहमद पटेल कांग्रेस के बड़े रणनीतिकारों में शामिल थे. वो गुजरात के भरूच से 3 बार लोकसभा का चुनाव जीते थे. साथ ही करीब तीन दशक तक राज्यसभा के मेंबर भी रहे. साल 2020 में कोरोना संक्रमण से उनका निधन हो गया था.

Published at : 29 Nov 2025 04:15 PM (IST)
Gujarat News Mumtaz Patel CONGRESS
