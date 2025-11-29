Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद से दिल दहला देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां एकतरफा प्यार में पागल प्रेमी ने नर्स के रूप में काम करने वाली लड़की के सामने खुद को आग लगा ली. इसके बाद उसने अस्पताल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी, फिर भी वह जलता रहा. इलाज के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई. यह घटना गुरुवार रात 9 बजे के आसपास हुई.

क्या है पूरा मामला?

सरखेज पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान 28 साल के कामरान के रूप में हुई है. कामरान एक लड़की से प्यार करता था, जो उसके पड़ोस में रहती थी. वह कुछ समय से उस पर अपने प्यार को स्वीकार करने का दबाव बना रहा था. लड़की ने इस बारे में अपने परिवार को भी बताया था. वह एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी.

पेट्रोल लेकर लड़की के अस्पताल पहुंचा था शख्स

गुरुवार रात कामरान सीधे लड़की के अस्पताल गया. वहां उनके बीच बहस हुई. इस दौरान कामरान ने कपड़ों में छिपी पेट्रोल की बोतल निकाली और खुद पर डाल ली. लड़की और अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन कामरान ने लाइटर निकालकर खुद को आग लगा ली. जब लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पहली मंजिल से छलांग लगा दी. नीचे एक डेंटल क्लिनिक का टिन शेड था. कामरान शेड पर गिर गया. लोगों ने तुरंत उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल ले गए, जहां शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

In a heart-wrenching incident that has left everyone shocked in Ahmedabad’s Sarkhej area, a young man madly in love with one-sided affection, had an argument with a girl who works at Alnuur Hospital. In the end, he set himself on fire and burned himself alive. pic.twitter.com/sKwmGH8vIN — NextMinute News (@nextminutenews7) November 28, 2025

लड़के को बचाने के चक्कर में झुलस गई लड़की

सरखेज पुलिस स्टेशन के पीआई एस.ए. गोहिल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. मृतक की हालत गंभीर होने के कारण बयान दर्ज नहीं किया जा सका. मृतक को बचाने की कोशिश में लड़की भी झुलस गई. उसका भी सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों की अनुमति के बाद उसका बयान भी दर्ज किया जाएगा.