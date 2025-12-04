Video: बिजली के झटके से बेहोश हो गया सांप, युवक ने मुंह से CPR देकर बचाया, वीडियो वायरल

Gujarat News: गुजरात के वलसाड जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया. यहां एक युवक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक सांप को मुंह से सीपीआर देकर उसकी जान बचाई. यह घटना वलसाड के वापी औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित आमधा गांव की है, जहां वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर मुकेश बायडे ने 7 फीट लंबे धामिन सांप को 25 मिनट तक मुंह से सांस देकर जिंदा किया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग मुकेश की हिम्मत व करुणा की खूब तारीफ कर रहे हैं.

सांप को लगा था बिजली का झटका

रविवार दोपहर करीब 2 बजे वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्ट के सदस्य मुकेश को सूचना मिली कि एक खेत में सांप बिजली के तार की चपेट में आ गया है. मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बड़ा धामिन सांप (जो जहरीला नहीं होता) जमीन पर निर्जीव अवस्था में पड़ा है. उसका शरीर ठंडा हो चुका था और सांसें पूरी तरह बंद थीं. देखने से लग रहा था कि सांप की मौत हो चुकी है.

वापी के पास आमधा गांव में बिजली के करंट से बेहोश धामिन सांप को वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्ट के मुकेश बायड ने मुंह से 25 मिनट तक सांस देकर जिंदा कर दिया. विषहीन सांप पूरी तरह हरकत में आया. रेस्क्यू वीडियो वायरल, लोग जीवदया की तारीफ कर रहे हैं. pic.twitter.com/zICbr4TVBb — shaitan prajapat (@shaitanprajapa8) December 3, 2025

मुंह से मुंह सीपीआर देकर बचाई जान

मुकेश ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले सांप को छाया में लिटाया और उस पर पानी छिड़का. धीरे-धीरे उन्होंने जांच की तो पता चला कि सांप की हल्की धड़कनें अभी भी मौजूद हैं. ऐसे में उन्होंने उसे बचाने का फैसला किया. उन्होंने तुरंत मुंह से मुंह लगाकर CPR देना शुरू किया. लगभग 25 मिनट तक लगातार यह प्रक्रिया चलती रही. वह सांप के फेफड़ों में सांस भरते रहे और छाती पर हल्का दबाव देकर उसकी सांसें चालू करवाने की कोशिश करते रहे.

लंबे प्रयास के बाद आखिरकार चमत्कार हुआ. सांप ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे-धीरे शरीर हिलाना शुरू कर दिया. कुछ ही मिनटों में वह सामान्य अवस्था में आ गया. सांप फिर खड़ा हुआ, अपना फन फैलाया और रेंगते हुए जंगल की ओर चला गया.

लोग बोले- मानवता आज भी जिंदा है

पूरी घटना को वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जो अब तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में दिखता है कि मुकेश बिना किसी डर के सांप के बेहद करीब जाकर उसे सांस दे रहे हैं. भले धामिन सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन उसका आकार बड़ा होता है और रिस्क हमेशा बना रहता है. सोशल मीडिया पर लोग मुकेश की जमकर तारीफ कर रहे हैं-यह असली मानवता है.

8000 से ज्यादा सांप बचा चुके हैं मुकेश

मुकेश बायडे वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य हैं और अब तक 8,000 से भी अधिक सांपों को बचा चुके हैं. जानवरों के प्रति उनका समर्पण इस घटना में साफ दिखाई देता है. विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली का झटका लगने से सांप की सांस रुक गई थी, लेकिन समय रहते CPR देने से उसकी जान बच गई.