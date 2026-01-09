Gujarat Weather Update: गुजरात में फिलहाल ठंड का स्तर बढ़ा है. पिछले एक हफ्ते से राज्य के अधिकांश इलाकों में अच्छी ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग ने भी आगामी 20 जनवरी तक ठंड से कोई राहत न मिलने की भविष्यवाणी की है. दक्षिण गुजरात के कुछ जिलों में बादल छाए रहने का अनुमान है तो कच्छ और उत्तर गुजरात के इलाके में ठंड के साथ थोड़ी हवा की गति भी रहेगी, गुजरात में फिलहाल दिन का तापमान भी नीचे जाने से अच्छी ठंड पड़ रही है.

इस दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड

गुजरात में फिलहाल अधिकांश जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री से नीचे गया है तो रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे गया है. आगामी 20 जनवरी तक इस तापमान की स्थिति यथावत रहने की संभावना है जिसके कारण आगामी दिनों में ठंड की स्थिति भी यथावत रहेगी यानी कि 20 जनवरी तक अच्छी ठंड पड़ेगी. मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार आगामी दिनों में कच्छ, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी.

गुजरात में इस साल दिसंबर में न के बराबर ठंड पड़ी थी हालांकि जनवरी की शुरुआत से शीतकाल ने जमावट की है. जब तक उत्तर भारत के ठंडे पवन को अवरोधित करने वाली कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम नहीं बनेगी तब तक ठंडी हवाएं आती रहेंगी और गुजरात में ठंड पड़ती रहेगी, उल्लेखनीय है कि, उत्तर भारत में फिलहाल हिमपात हो रहा है और कोल्डवेव की स्थिति है. जिसके असर से गुजरात में अच्छी ठंड पड़ रही है.

हवाओं के कारण ठंड का एहसास बना रहा

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के कारण अहमदाबाद सहित राज्य के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री घटा. दिनभर चली हवाओं के कारण ठंड का एहसास हो रहा है. अहमदाबाद का अधिकतम तापमान 26.5 और न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री दर्ज किया गया है.

दिल्ली-NCR सहित पूरे उत्तर भारत में धुंध और ठंड का कहर जारी है. दिल्ली में तापमान गिरकर 5.8 डिग्री पर पहुंच गया है. 13 राज्यों में अगले 5 दिनों तक सुबह धुंध का अलर्ट. पहाड़ी राज्यों में हिमपात की भी चेतावनी है.