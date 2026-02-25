हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अहमदाबाद में 1.54 करोड़ की साइबर ठगी, सीनियर सिटीजन थे टारगेट, 2 महिला बैंक मैनेजर समेत 5 अरेस्ट

Ahmedabad News: अहमदाबाद में 1.54 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी में दो महिला बैंक मैनेजर और अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई है. पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

Ahmedabad News: गुजरात के अहमदाबाद में डेढ़ करोड़ रुपये की साइबर क्राइम केस में दो महिला बैंक मैनेजर सहित तीन कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई है. सीनियर सिटीजन को टारगेट कर साइबर माफियाओं ने निवेश का लालच देकर 1.54 करोड़ रुपये ठग लिए थे. पुलिस ने अहमदाबाद, सूरत और भावनगर में छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

जांच में यह खुलासा हुआ कि महिला ब्रांच मैनेजर ने म्यूल अकाउंट खुलवाया, दूसरे कर्मचारी ने अकाउंट के केवाईसी में सुधार किया और अन्य महिला मैनेजर ने ठगी की रकम से सोना खरीदकर साइबर माफियाओं को पहुंचाया. शेयर बाजार में ज्यादा लाभ का लालच देकर 1.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले इस गिरोह में बैंक कर्मचारियों की मदद का खुलासा हुआ.

साइबर क्राइम ब्रांच ने भावनगर, सूरत और अहमदाबाद से आरोपी पूजा परियत, हिना दर्जी और महेश तरानी को गिरफ्तार किया. आरोपियों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेशकों को फर्जी लिंक भेजकर फ्रॉड ऐप में निवेश करवाया और फिर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे जमा कर ठगी की रकम को एफडी में बदल दिया. इसके बाद नकदी से सोना खरीदा गया और सह-आरोपियों को भेजा गया.

50 हजार से 1 लाख रुपये तक कमीशन मिला

जांच में सामने आया कि पूजा परियत IndusInd बैंक में मैनेजर के रूप में काम करती थी. उन्होंने 400 से ज्यादा म्यूल अकाउंट खुलवाए. महेश तरानी और हिना दर्जी के सहयोग से ठगी की रकम स्वीप एफडी में बदलकर गोल्ड खरीदा गया. आरोपियों को म्यूल अकाउंट खुलवाने के बदले 50 हजार से 1 लाख रुपये तक कमीशन मिलता था. यह नेटवर्क पिछले डेढ़ साल से संचालित हो रहा था.

पांच आरोपियों को किया गया अरेस्ट

इस मामले में पहले हरेश मकवाना और राजू मकवाना को गिरफ्तार किया गया. जांच में यह भी सामने आया कि राजुभाई मकवाना ने फरार आरोपी हरकिशन और मास्टरमाइंड आकिब उर्फ कालुभाई के निर्देश पर मुंबई जाकर बैंक अकाउंट की किट ऑपरेट और नए म्यूल अकाउंट खोलने का नेटवर्क चलाया. इस पूरी जांच में बैंक मैनेजर और कर्मचारियों की संलिप्तता स्पष्ट हुई.

साइबर क्राइम ब्रांच ने अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दो अन्य की तलाश जारी है. अधिकारियों ने निवेशकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक या निवेश में तुरंत पुलिस से संपर्क करें और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से सतर्क रहें.

Published at : 25 Feb 2026 05:09 PM (IST)
